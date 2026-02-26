"Das kann nicht wahr sein": Ehemaliger Star des FC Bayern ist wegen Gregor Kobels Patzer in Bergamo fassungslos

Bei abgelaufener Nachspielzeit und beim Stand von 3:1 für die Italiener, was eine Verlängerung bedeutet hätte, entschied sich Kobel nach einem langen Ball aus seinem Kasten zu eilen und einen Pass auf die rechte Seite zu Emre Can zu spielen. Dies misslang. Atalantas bärenstarker Mittelfeldspieler Mario Pasalic spritzte dazwischen und schlug kurz darauf die Flanke, die zum Strafstoß führte. Lazar Samardzic vollstreckte erfolgreich und Atalanta zog ins Achtelfinale ein.

Bereits während des Spiels monierte Ex-Nationalspieler Nils Petersen in seiner Funktion als Experte bei DAZN: "In der Phase des Spiels muss der Ball auf die Tribüne." Ähnlich formulierte es der ehemalige Bayern-Profi Thomas Strunz. Der Europameister von 1996 sagte während des 'Fantalks' auf Sport1: "Alles nur, weil der Kobel den Ball nicht einfach nach vorne schießt. Schieß den Ball einfach nach vorne und das Spiel ist beendet! Das kann nicht wahr sein."

Drastischere Worte wählte gar noch Ex-Bundesligatrainer Peter Neururer in derselben Sendung. Er bezeichnete Kobels Aktion als "an fußballerischer Dummheit nicht zu übertreffen".