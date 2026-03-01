"Das kann ich jetzt schon verraten!" Julian Nagelsmann kündigt große Überraschungen im WM-Kader an - und verweist auf Bayern-Flop

Die größten Baustellen sieht der Bundestrainer vor den letzten vier Monaten bis zur Weltmeisterschaft auf der Rechtsverteidigerposition hinter dem gesetzten Joshua Kimmich und in der zentralen Stürmerposition. Benjamin Henrichs brauche nach seinem Achillessehnenriss "noch ein bisschen" und Ridle Baku habe "noch nicht ganz auf dem Leistungsniveau der Hinrunde". Dahingehend könne Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart noch eine größere Rolle spielen. Dieser sei "körperlich gut drauf", spiele "fast immer" und auch "ordentlich".

Auf der Neunerposition habe er indes mit Tim Kleindienst und Niclas Füllkrug zwei große Fragezeichen. Dass er einen kopfballstarken Mittelstürmer mitnehmen werde, "der in der Luft ein bisschen was regeln kann, wenn wir mal ein Tor brauchen", steht für ihn fest. Doch angesichts von Füllkrugs kleiner Jokerrolle bei Milan, in der er "mal 20, mal 30 Minuten" spiele und Kleindiensts Verletzungsmiseren, stehe "in den Sternen", auf wen es wirklich hinauslaufe kann.

Keine Sorgen müsse sich indes aktuell Nick Woltemade machen, der zuletzt nach einem starken Start bei Newcastle United in die Kritik geraten war. "Er ist ein junger Spieler, der Entwicklungszeit braucht, jetzt auch in Newcastle, wie man sieht. Deswegen habe ich auch nicht den Anspruch, dass er in Newcastle 15 Tore macht und uns dann zum WM-Titel schießt. Das darf er gern, aber das wäre außergewöhnlich. Ich habe ihm erst letzte Woche gesagt, dass er entspannt bleiben soll. Wir haben Vertrauen in ihn."

Nagelsmann war es zudem wichtig, noch einmal zu betonen, wie elementar die anstehenden Testspiele gegen die Schweiz und Ghana für ihn und auch die Mannschaft sind. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du mit deiner neuen und angepassten Planung in die März-Länderspiele gehst, das erste in der Schweiz verlierst und dann weißt, dass die letzten vier Monate, in denen du geplant hast, für die Katz waren", sagte er: "Wenn du einen Plan entwickelst, der im ersten Spiel super funktioniert, dann kannst du in extrem kurzer Zeit eine viel größere Dynamik entwickeln als im Verein. Aber leider ist es auch andersherum der Fall. Verlierst du ein Spiel, stürzt das Kartenhaus auch viel schneller zusammen als im Verein."