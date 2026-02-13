"Das ist Zeitverschwendung!" Bayern-Keeper Manuel Neuer fordert drastische Maßnahmen

Neuer steht mit bald 40 Jahren (Geburtstag am 27. März) am Ende seiner legendären Laufbahn. Ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag noch einmal um ein Jahr verlängert, ist noch offen. Seinen Nacheiferern empfiehlt er: "Seid offen für Neues. Arbeitet an euren Schwächen. Sagt nicht: 'Ich spiele nur mit dem rechten Fuß.' Heutzutage muss man beidfüßig spielen können."

Besonders seine Fertigkeiten mit dem Ball am Fuß und seine Fähigkeiten in der Spieleröffnung machten aus Neuer einen Revolutionär des modernen Torwartspiels, dem er eine völlig neue Dimension gab. Nicht zu unrecht wird er als einer der besten und prägendsten Keeper in die Fußballgeschichte eingehen.

Für eine ähnlich große Karriere außerhalb des Tores hätte es seiner Meinung wohl nicht gereicht, aber: "Ich hätte auf einem niedrigeren Niveau spielen können. In einer ballbesitzorientierten Mannschaft in der dritten Liga zum Beispiel wäre das möglich gewesen. Mir hätte wahrscheinlich etwas die Schnelligkeit gefehlt, aber ich hätte auf einem guten Niveau spielen können. Vielleicht wäre ich Innenverteidiger oder Sechser vor der Abwehr gewesen, so ähnlich wie Javi Martinez."

In einem Pflichtspiel für Bayern oder auch Schalke 04 wurde Neuer trotz aller Fertigkeiten aber nie als Pflichtspieler eingesetzt, wenngleich es diesbezüglich während der Amtszeit von Pep Guardiola als Trainer der Bayern auch schon sehr ernsthafte Gedankenspiele gegeben hatte.

"Ich weiß noch, wie Pep Guardiola nach dem Gewinn einer Meisterschaft ernsthaft die Idee hatte, ihn für ein Spiel im Mittelfeld aufzustellen", erzählte der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge vor Jahren dem Vereinsmagazin 51. Er habe Guardiola "nur mit Mühe" von dem Plan abbringen können. Der Grund, warum Rummenigge einschritt: Dem FC Bayern wäre dies womöglich "als Arroganz ausgelegt" worden.