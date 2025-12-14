"Das ist wirklich tragisch": Nick Woltemade entscheidet Derby mit einem extrem unglücklichen Eigentor

Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit sorgte Woltemade im Duell der Erzrivalen aus dem Nordosten Englands für das Tor des Tages (46. Minute) - allerdings auf der falschen Seite. Eine scharfe Flanke von Sunderlands Rechtsverteidiger Nordi Mukiele köpfte Woltemade ohne große Not unter die Latte des eigenen Tores. Der ehemalige Bundesligastürmer wollte die Situation natürlich bereinigen und wähnte wohl einen Gegenspieler direkt in seinem Rücken, weshalb er auf extrem unglückliche Art und Weise eingriff.

"Das ist ein Traumtor, aber ins falsche Netz", beschrieb Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld die Szene, in der Newcastles Innenverteidiger Malick Thiaw hinter Woltemade bereitgestanden hätte, um die Situation zu klären. "Ist das ein bitteres erstes Derby für Nick Woltemade", so Schmidt-Sommerfeld weiter. "Das gibt es ja gar nicht, wie perfekt der den reinköpft."

Sky-Experte und Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger erklärte: "Das ist wirklich tragisch. Es ist ja nachvollziehbar, dass er seinen Kopf hin halten und klären will. Dass der so an die Unterkante der Latte und dann ins Tor geht, ist extrem bitter für ihn und seine Mannschaft."