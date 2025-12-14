Sein erstes Derby für Newcastle United gegen den AFC Sunderland hatte sich Nick Woltemade sicher ganz anders vorgestellt. Bei der 0:1-Niederlage der Magpies im Premier-League-Spiel am Sonntagnachmittag wurde der deutsche Nationalstürmer mit einem extrem unglücklichen Eigentor zur tragischen Figur.
"Das ist wirklich tragisch": Nick Woltemade entscheidet Derby mit einem extrem unglücklichen Eigentor
Nick Woltemade trifft extrem unglücklich ins eigene Tor
Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit sorgte Woltemade im Duell der Erzrivalen aus dem Nordosten Englands für das Tor des Tages (46. Minute) - allerdings auf der falschen Seite. Eine scharfe Flanke von Sunderlands Rechtsverteidiger Nordi Mukiele köpfte Woltemade ohne große Not unter die Latte des eigenen Tores. Der ehemalige Bundesligastürmer wollte die Situation natürlich bereinigen und wähnte wohl einen Gegenspieler direkt in seinem Rücken, weshalb er auf extrem unglückliche Art und Weise eingriff.
"Das ist ein Traumtor, aber ins falsche Netz", beschrieb Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld die Szene, in der Newcastles Innenverteidiger Malick Thiaw hinter Woltemade bereitgestanden hätte, um die Situation zu klären. "Ist das ein bitteres erstes Derby für Nick Woltemade", so Schmidt-Sommerfeld weiter. "Das gibt es ja gar nicht, wie perfekt der den reinköpft."
Sky-Experte und Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger erklärte: "Das ist wirklich tragisch. Es ist ja nachvollziehbar, dass er seinen Kopf hin halten und klären will. Dass der so an die Unterkante der Latte und dann ins Tor geht, ist extrem bitter für ihn und seine Mannschaft."
- Getty Images Sport
Nick Woltemade hatte gute erste Monate in Newcastle
Woltemade erlebte auch abgesehen von seinem Eigentor ein schwieriges Derby, in dem er offensiv kaum Einfluss nehmen konnte. Nach 75 Minuten wurde er ausgewechselt und musste in der Schlussphase von der Bank aus mit ansehen, wie es Newcastle nicht mehr gelang, noch etwas Zählbares aus dem nur rund 20 Kilometer entfernten Sunderland mitzunehmen.
Woltemade war im Sommer für 75 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart nach England gewechselt, nachdem sich ein Transfer zum FC Bayern München zerschlagen hatte. Die ersten Monate in Newcastle verliefen trotz des Eigentores am Sonntag gut: Der 23-Jährige mauserte sich schnell zum Fanliebling und konnte bisher auch sportlich überzeugen. In 21 Einsätzen für Newcastle gelangen ihm sieben Tore und zwei Assists, zuletzt holte er beim 2:2 bei Bayer Leverkusen in der Champions League einen Elfmeter heraus, der zum zwischenzeitlichen 1:1 führte.
Trotz der Bedeutung des Duells mit Sunderland dürften Newcastles Fans Woltemade das Missgeschick schnell verzeihen. Die erste Chance zur Wiedergutmachung bietet sich am Mittwoch, wenn die Magpies im Viertelfinale des EFL Cups auf den FC Fulham treffen.
Nick Woltemade: Seine bisherigen Leistungsdaten für Newcastle United
- Spiele / Tore Premier League: 13 / 5
- Spiele / Tore Champions League: 6 /1
- Spiele / Tore EFL Cup: 2 / 1