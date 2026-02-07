In der 30. Spielminute hatte sich der argentinische Innenverteidiger den Ball am eigenen Strafraum ein wenig zu weit vorgelegt, woraufhin ihm Uniteds Casemiro die Kugel abluchsen wollte. Im Tackling kam Romero dann viel zu spät, traf seinen Gegenspieler mit offener Sohle und räumte den Brasilianer auf brutale Weise ab.
"Das ist wahnsinnig": Horror-Foul überschatten nächsten Sieg von Manchester United
Trotz des heftigen Treffers gegen das Schien- und Wadenbein Casemiros konnte der Brasilianer die Partie fortsetzen. Romero wurde von Schiedsrichter Michael Oliver mit glatt Rot vom Platz gestellt, Tottenham musste die restlichen 60 Minuten mit einem Mann weniger zu Ende spielen.
Für Romero war es im laufenden Wettbewerb bereits der zweite Platzverweis. Im vergangenen Dezember war der Argentinier bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Liverpool mit Gelb-Rot ebenfalls vorzeitig zum Duschen geschickt worden.
Manchester United feiert vierten Sieg in Folge
Unter Experten löste das heftige Foul entsetzen aus. "Das ist so hässlich", kommentierte Sky-Kommentator Uli Hebel die Szene. "Ich glaube nicht, dass er das durchziehen muss. Das ist lächerlich. Das ist wahnsinnig. Er lässt seine Teamkollegen wieder im Stich", meinte TNT Sports-Experte Ally McCoist.
ManUnited nutzte die Überzahl letztlich aus, nur knapp zehn Minuten nach Romeros Roter Karte traf Bryan Mbeumo zum 1:0 für die Red Devils. Nach der Pause sorgte Bruno Fernandes mit einem Treffer in der 81. Spielminute für den 2:0-Endstand.
In der Tabelle behauptet United damit Champions-League-Rang vier, mit nun vier Siegen in Folge ist die Mannschaft von Interimstrainer Michael Carrick derzeit in überragender Form. Tottenham dümpelt hingegen auf Platz 14 weiterhin im Niemandsland der Premier League umher.