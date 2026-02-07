"Das ist wahnsinnig": Horror-Foul überschatten nächsten Sieg von Manchester United

Unter Experten löste das heftige Foul entsetzen aus. "Das ist so hässlich", kommentierte Sky-Kommentator Uli Hebel die Szene. "Ich glaube nicht, dass er das durchziehen muss. Das ist lächerlich. Das ist wahnsinnig. Er lässt seine Teamkollegen wieder im Stich", meinte TNT Sports-Experte Ally McCoist.

ManUnited nutzte die Überzahl letztlich aus, nur knapp zehn Minuten nach Romeros Roter Karte traf Bryan Mbeumo zum 1:0 für die Red Devils. Nach der Pause sorgte Bruno Fernandes mit einem Treffer in der 81. Spielminute für den 2:0-Endstand.

In der Tabelle behauptet United damit Champions-League-Rang vier, mit nun vier Siegen in Folge ist die Mannschaft von Interimstrainer Michael Carrick derzeit in überragender Form. Tottenham dümpelt hingegen auf Platz 14 weiterhin im Niemandsland der Premier League umher.