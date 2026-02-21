"Das ist Wahnsinn und unverständlich": HSV-Profi schießt gegen Mainzer "Tretertruppe"

Beim 1:1 am Freitagabend hätten die beiden Mainzer Silas und Dominik Kohr bereits vorzeitig des Feldes verwiesen werden können, Schiedsrichter Robin Braun sah nach etwaigen Fouls allerdings davon ab, ihnen eine zweie Gelbe Karte zu geben und mit Gelb-Rot vom Platz zu schicken.

"Das war ganz klar eine Gelbe Karte. Er geht mit gestrecktem Bein rein und trifft mich am Schienbein. Deshalb kann ich das nicht verstehen. Er hatte sehr viel Glück", so Muheim, der von Kohr in der 53. Spielminute heftig abgeräumt wurde. "Auch bei Silas war es in der ersten Halbzeit eine Gelb-Rote Karte."

Stattdessen gelang es den 05ern, die Begegnung mit elf Spielern zu beenden. Mainz-Coach Urs Fischer räumte nach Spielende immerhin ein: "Wenn du schon belastet bist, musst du vorsichtig sein. Die Auswechslungen kamen zum richtigen Zeitpunkt."