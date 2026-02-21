"Das ist Wahnsinn und unverständlich": HSV-Profi schießt gegen Mainzer "Tretertruppe"

Unmittelbar nach Abpfiff trat der 27-jährige Außenverteidiger bei Sky vor das Mikrofon und echauffierte sich über die teilweise äußerst ruppige Spielweise des Gegners. "Ich habe schon lange nicht mehr gegen so eine Tretertruppe gespielt. Dass die Schiedsrichter da nicht eingreifen, ist Wahnsinn und unverständlich", schimpfte Muheim.
Beim 1:1 am Freitagabend hätten die beiden Mainzer Silas und Dominik Kohr bereits vorzeitig des Feldes verwiesen werden können, Schiedsrichter Robin Braun sah nach etwaigen Fouls allerdings davon ab, ihnen eine zweie Gelbe Karte zu geben und mit Gelb-Rot vom Platz zu schicken.
"Das war ganz klar eine Gelbe Karte. Er geht mit gestrecktem Bein rein und trifft mich am Schienbein. Deshalb kann ich das nicht verstehen. Er hatte sehr viel Glück", so Muheim, der von Kohr in der 53. Spielminute heftig abgeräumt wurde. "Auch bei Silas war es in der ersten Halbzeit eine Gelb-Rote Karte."
Stattdessen gelang es den 05ern, die Begegnung mit elf Spielern zu beenden. Mainz-Coach Urs Fischer räumte nach Spielende immerhin ein: "Wenn du schon belastet bist, musst du vorsichtig sein. Die Auswechslungen kamen zum richtigen Zeitpunkt."
HSV bei Ausgleichstreffer von Fabio Vieira im Glück
Kritik an der ruppigen Spielweise der Rheinhessen gab es auch von HSV-Trainer Merlin Polzin, der die Unparteiischen in die Pflicht nahm, härter durchzugreifen: "Es steht außer Frage, dass die eine oder andere Entscheidung zu unseren Gunsten hätte ausfallen können. Wenn man die Szenen sieht, sind das klare Gelb-Rote Karten", klagte der 35-Jährige und fügte an: "Das Wechselverhalten der Mainzer sagt alles darüber."
Auf der anderen Seite hatte der HSV jedoch auch Glück, dass Schiri Braun den eigentlich irregulären Ausgleichstreffer von Fabio Vieira nicht aberkannte. Bei einem Freistoß, der letztlich abgefälscht wurde und seinen Weg ins Mainzer Tor fand, hatte Nicolai Remberg bei der Ausführung nicht den Abstand zur Mauer der 05er eingehalten, sondern regelwidrig mitten in dieser gestanden.
Folglich holte der HSV noch einen Punkt und verlängerte seine Ungeschlagenen-Serie. Seit nun sechs Spielen haben die Hamburger nicht mehr verloren, in der Tabelle ging es deshalb bis auf Rang neun nach vorne.
Bundesliga: Die Tabelle nach dem Freitagsspiel des 23. Spieltages
# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 22 18 3 1 82:19 63 57 2 Borussia Dortmund 22 15 6 1 47:20 27 51 3 TSG Hoffenheim 22 14 3 5 47:28 19 45 4 VfB Stuttgart 22 13 3 6 41:29 12 42 5 RB Leipzig 22 12 4 6 42:30 12 40 6 Bayer Leverkusen 21 12 3 6 43:27 16 39 7 Eintracht Frankfurt 22 8 7 7 44:46 -2 31 8 SC Freiburg 22 8 6 8 32:36 -4 30 9 Hamburger SV 22 6 8 8 25:32 -7 26 10 1. FC Union Berlin 22 6 7 9 28:37 -9 25 11 FC Augsburg 22 7 4 11 25:39 -14 25 12 1. FC Köln 22 6 5 11 31:37 -6 23 13 1. FSV Mainz 05 23 5 7 11 26:38 -12 22 14 Bor. Mönchengladbach 22 5 7 10 25:37 -12 22 15 VfL Wolfsburg 22 5 5 12 31:46 -15 20 16 SV Werder Bremen 22 4 7 11 22:42 -20 19 17 FC St. Pauli 22 4 5 13 20:39 -19 17 18 1. FC Heidenheim 1846 22 3 4 15 19:48 -29 13