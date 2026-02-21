Goal.com
Live
HSV MainzIMAGO / Lobeca
Christian Guinin

"Das ist Wahnsinn und unverständlich": HSV-Profi schießt gegen Mainzer "Tretertruppe"

Nach der Partie gegen Mainz hat HSV-Profi Miro Muheim schwere Vorwürfe gegen die Spieler der 05er geäußert.

Unmittelbar nach Abpfiff trat der 27-jährige Außenverteidiger bei Sky vor das Mikrofon und echauffierte sich über die teilweise äußerst ruppige Spielweise des Gegners. "Ich habe schon lange nicht mehr gegen so eine Tretertruppe gespielt. Dass die Schiedsrichter da nicht eingreifen, ist Wahnsinn und unverständlich", schimpfte Muheim.

  • Beim 1:1 am Freitagabend hätten die beiden Mainzer Silas und Dominik Kohr bereits vorzeitig des Feldes verwiesen werden können, Schiedsrichter Robin Braun sah nach etwaigen Fouls allerdings davon ab, ihnen eine zweie Gelbe Karte zu geben und mit Gelb-Rot vom Platz zu schicken.

    "Das war ganz klar eine Gelbe Karte. Er geht mit gestrecktem Bein rein und trifft mich am Schienbein. Deshalb kann ich das nicht verstehen. Er hatte sehr viel Glück", so Muheim, der von Kohr in der 53. Spielminute heftig abgeräumt wurde. "Auch bei Silas war es in der ersten Halbzeit eine Gelb-Rote Karte."

    Stattdessen gelang es den 05ern, die Begegnung mit elf Spielern zu beenden. Mainz-Coach Urs Fischer räumte nach Spielende immerhin ein: "Wenn du schon belastet bist, musst du vorsichtig sein. Die Auswechslungen kamen zum richtigen Zeitpunkt."

    • Werbung

  • HSV bei Ausgleichstreffer von Fabio Vieira im Glück

    Kritik an der ruppigen Spielweise der Rheinhessen gab es auch von HSV-Trainer Merlin Polzin, der die Unparteiischen in die Pflicht nahm, härter durchzugreifen: "Es steht außer Frage, dass die eine oder andere Entscheidung zu unseren Gunsten hätte ausfallen können. Wenn man die Szenen sieht, sind das klare Gelb-Rote Karten", klagte der 35-Jährige und fügte an: "Das Wechselverhalten der Mainzer sagt alles darüber."

    Auf der anderen Seite hatte der HSV jedoch auch Glück, dass Schiri Braun den eigentlich irregulären Ausgleichstreffer von Fabio Vieira nicht aberkannte. Bei einem Freistoß, der letztlich abgefälscht wurde und seinen Weg ins Mainzer Tor fand, hatte Nicolai Remberg bei der Ausführung nicht den Abstand zur Mauer der 05er eingehalten, sondern regelwidrig mitten in dieser gestanden.

    Folglich holte der HSV noch einen Punkt und verlängerte seine Ungeschlagenen-Serie. Seit nun sechs Spielen haben die Hamburger nicht mehr verloren, in der Tabelle ging es deshalb bis auf Rang neun nach vorne.

  • Bundesliga: Die Tabelle nach dem Freitagsspiel des 23. Spieltages

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1FC Bayern München22183182:196357
    2Borussia Dortmund22156147:202751
    3TSG Hoffenheim22143547:281945
    4VfB Stuttgart22133641:291242
    5RB Leipzig22124642:301240
    6Bayer Leverkusen21123643:271639
    7Eintracht Frankfurt2287744:46-231
    8SC Freiburg2286832:36-430
    9Hamburger SV2268825:32-726
    101. FC Union Berlin2267928:37-925
    11FC Augsburg22741125:39-1425
    121. FC Köln22651131:37-623
    131. FSV Mainz 0523571126:38-1222
    14Bor. Mönchengladbach22571025:37-1222
    15VfL Wolfsburg22551231:46-1520
    16SV Werder Bremen22471122:42-2019
    17FC St. Pauli22451320:39-1917
    181. FC Heidenheim 184622341519:48-2913

Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Bundesliga
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
0