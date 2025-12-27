"Nicht auszudenken, wo Newcastle ohne ihn stehen würde. Er hat sieben Tore gemacht, ist unheimlich wichtig. Und selbst wenn er mal nicht trifft, hat er einen Wert für die Mannschaft, weil er durch seine Größe unheimlich schwer zu verteidigen ist und viele Bälle verlängert", sagte Hamann rund um das Premier-League-Spiel von Newcastle bei Manchester United (0:1) am Freitagabend bei Sky.
"Das ist schon erstaunlich": Großes Lob für Nick Woltemade
- Getty Images
Ausgerechnet bei jenem Spiel machte Woltemade aber eine unglückliche Figur. Er köpfte einen weiten Einwurf vor die Füße von Patrick Dorgu, der aus 15 Metern per Volley zum entscheidenden Tor traf. Für die Magpies läuft es im englischen Oberhaus bis dato generell nicht wie gewünscht, man steht lediglich im Tabellenmittelfeld.
Hamann: "Er hat bisher jeden Cent gerechtfertigt"
Woltemade überzeugte jedoch auf Anhieb und ist einer der Leistungsträger, hat wettbewerbsübergreifend in 24 Einsätzen für Newcastle schon neun Tore erzielt (sieben davon in der Premier League).
Woltemade habe "den ganzen Sturm in den ersten 17 Spielen alleine getragen", lobte Hamann. "Das ist schon erstaunlich im ersten Jahr da drüben. Auch in Stuttgart hat er ja nur sechs oder zwölf gute Monate gehabt. Viele haben seine Ablöse deswegen auch für zu hoch gehalten, aber er hat bisher jeden Cent gerechtfertigt. Wirklich eindrucksvoll, wie er sich dort eingelebt hat", so der TV-Experte weiter.
Im Sommer wollte zunächst der FC Bayern Woltemade verpflichten und der deutsche Nationalstürmer wollte auch nach München wechseln. Sein Ex-Klub VfB Stuttgart lehnte die Angebote des FCB allerdings ab, weil der deutsche Meister die Ablöseforderungen der Schwaben nicht erfüllen wollte. Newcastle tat das später noch und lotste Woltemade für 75 Millionen Euro aus Stuttgart in die Premier League.
Nick Woltemade: Statistiken bei Newcastle United
- Spiele: 24
- Tore: 9
- Assists: 2