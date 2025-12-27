"Das ist schon erstaunlich": Großes Lob für Nick Woltemade

Woltemade überzeugte jedoch auf Anhieb und ist einer der Leistungsträger, hat wettbewerbsübergreifend in 24 Einsätzen für Newcastle schon neun Tore erzielt (sieben davon in der Premier League).

Woltemade habe "den ganzen Sturm in den ersten 17 Spielen alleine getragen", lobte Hamann. "Das ist schon erstaunlich im ersten Jahr da drüben. Auch in Stuttgart hat er ja nur sechs oder zwölf gute Monate gehabt. Viele haben seine Ablöse deswegen auch für zu hoch gehalten, aber er hat bisher jeden Cent gerechtfertigt. Wirklich eindrucksvoll, wie er sich dort eingelebt hat", so der TV-Experte weiter.

Im Sommer wollte zunächst der FC Bayern Woltemade verpflichten und der deutsche Nationalstürmer wollte auch nach München wechseln. Sein Ex-Klub VfB Stuttgart lehnte die Angebote des FCB allerdings ab, weil der deutsche Meister die Ablöseforderungen der Schwaben nicht erfüllen wollte. Newcastle tat das später noch und lotste Woltemade für 75 Millionen Euro aus Stuttgart in die Premier League.