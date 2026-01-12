"Das ist nicht nur so dahergesagt": Berater Michael Ballack ordnet Real-Schwärmerei von Bayern Münchens Lennart Karl ein

Zwar könne er die grundsätzliche Aufregung um die Aussagen seines Mandanten nachvollziehen, allerdings dürfe man diesen nicht allzu viel Bedeutung zumessen: "Ich glaube, im Kontext ist die Aussage harmlos. Wir wollen die Jungs nicht zu früh verbiegen in der Gesellschaft, wo wir eh vieles vorgeschrieben bekommen, wie wir uns äußern müssen. Wir wollen Authentizität, wir wollen Spieler, mit denen man sich identifizieren kann."

Karl habe das klare Ziel, Erfolge mit dem FC Bayern München zu feiern, weshalb ein Transfer zu Real Madrid in absehbarer Zukunft ohnehin nicht in Frage käme, führte Ballack weiter aus. "Das ist sein absoluter Traumverein. Als wir im letzten Sommer verhandelt haben und wir gesprochen haben, wie er seine sportliche Zukunft sieht hier in München, da hat Lennart Karl gesagt: 'Nein, das ist mein Verein, mein Traumverein, hier habe ich in der Jugend meine Entwicklungsstufen gemacht und jetzt habe ich die Möglichkeit.' Und er hat sich das zugetraut. Und das ist nicht nur so dahergesagt."

Karl hatte am Rande eines Fantreffens des Klubs "Burgsinn 1980" vor einer Woche offenbart, von einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister zu träumen. "Ich hoffe, es bleibt unter uns", sagte Karl zunächst lächelnd und betonte: "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein. Natürlich ist Bayern etwas Besonderes."