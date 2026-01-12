Lennart KarlGetty
"Das ist nicht nur so dahergesagt": Berater Michael Ballack ordnet Real-Schwärmerei von Bayern Münchens Lennart Karl ein

Die Schwärmerei von Lennart Karl über seinen "Traumverein" Real Madrid schlägt hohe Wellen. Berater Ballack nimmt den Youngster nun in Schutz.

Michael Ballack hat seinen Schützling Lennart Karl nach dessen kontroversen Aussagen über seinen "Traumverein" Real Madrid in Schutz genommen und eine langfristige Zukunft des 17-Jährigen beim FC Bayern München in Aussicht gestellt.

In seiner Funktion als Experte bei DAZN erklärte Karl-Berater Ballack am Rande des Bayern-Spiels am Sonntagabend gegen den VfL Wolfsburg (8:1): "Bei diesen Fantreffen bekommst du natürlich auch die ein oder andere Frage mal gestellt und er ist ein junger Kerl, der geschliffen wird, im Reifeprozess ist und ganz, ganz am Anfang seiner Karriere steht. Wenn man dann zu seinen Träumen gefragt wird, dann glaube ich, ist das auch erlaubt, dass man die auch mal kundtun darf."

  • Ballack über Karl: "Im Kontext ist die Aussage harmlos"

    Zwar könne er die grundsätzliche Aufregung um die Aussagen seines Mandanten nachvollziehen, allerdings dürfe man diesen nicht allzu viel Bedeutung zumessen: "Ich glaube, im Kontext ist die Aussage harmlos. Wir wollen die Jungs nicht zu früh verbiegen in der Gesellschaft, wo wir eh vieles vorgeschrieben bekommen, wie wir uns äußern müssen. Wir wollen Authentizität, wir wollen Spieler, mit denen man sich identifizieren kann."

    Karl habe das klare Ziel, Erfolge mit dem FC Bayern München zu feiern, weshalb ein Transfer zu Real Madrid in absehbarer Zukunft ohnehin nicht in Frage käme, führte Ballack weiter aus. "Das ist sein absoluter Traumverein. Als wir im letzten Sommer verhandelt haben und wir gesprochen haben, wie er seine sportliche Zukunft sieht hier in München, da hat Lennart Karl gesagt: 'Nein, das ist mein Verein, mein Traumverein, hier habe ich in der Jugend meine Entwicklungsstufen gemacht und jetzt habe ich die Möglichkeit.' Und er hat sich das zugetraut. Und das ist nicht nur so dahergesagt."

    Karl hatte am Rande eines Fantreffens des Klubs "Burgsinn 1980" vor einer Woche offenbart, von einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister zu träumen. "Ich hoffe, es bleibt unter uns", sagte Karl zunächst lächelnd und betonte: "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein. Natürlich ist Bayern etwas Besonderes."

  • Karl sperrt nach heftiger Kritik zeitweise Kommentare auf Social Media

    Für seine Aussagen erntete Karl anschließend heftige Kritik von Seiten vieler Bayern-Fans und sperrte zeitweise sogar die Kommentarfunktion unter seinen Instagram-Beiträgen. Einige Nutzer forderten den Verkauf des 17-Jährigen. Ein entsprechender Kommentar unter einem von Karls Posts erhielt innerhalb eines Tages mehr als 10.000 Likes.

    Bei den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters sah man die Sache hingegen nicht ganz so ernst und nahm den 17-Jährigen in Schutz. "Ihm war es natürlich gleich bewusst, dass das unglücklich war. Er hat sich am nächsten Tag entschuldigt, wir haben darüber gesprochen", erklärte Sportdirektor Christoph Freund am Rande des Testspiels der Bayern gegen RB Salzburg vergangene Woche bei ServusTV. Karl sei danach sogar auf die Klubverantwortlichen zugekommen und habe gesagt, dass seine Aussagen gar nicht so gemeint waren.

    Bei den Münchnern gelang dem 17-Jährigen in der laufenden Saison der Durchbruch bei den Profis. In der Hinserie gehörte er nach überragenden Leistungen sogar häufig zum Stammpersonal von Trainer Vincent Kompany. Wettbewerbsübergreifend kam er 22-mal für die Bayern zum Einsatz, wobei er sechs Tore und zwei Assists beisteuerte. Zudem schrieb er als jüngster deutscher Torschütze und jüngster Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Partien einen Treffer erzielte, gleich zweimal Geschichte in der Champions League.

  • Lennart Karl: Seine Statistiken in der Saison 2025/26

    • Spiele: 22
    • Tore: 6
    • Assists: 2
    • Einsatzminuten: 1001

Häufig gestellte Fragen

Lennart Karl spielt als offensiver Mittelfeldspieler bzw. rechter Flügelspieler — also meist hinter dem Stürmer oder etwas breit auf dem rechten Flügel. Dabei zieht er oft von rechts nach innen, um mit seinem starken linken Fuß Pässe oder Schüsse abzugeben.

Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Frammersbach geboren. Der Ort liegt in Bayern, genauer im Landkreis Main-Spessart im Spessart, einem Mittelgebirge zwischen Würzburg und Aschaffenburg.

Beim FC Bayern München trägt er aktuell die Nummer 42.

Lennart Karl ist 1,68 m groß. 

Lennart Karl wiegt 67 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 39.

Sein stärkerer Fuß ist der linke. 

In der Jugend spielte Lennart Karl zunächst bei Viktoria Aschaffenburg, bis er von Eintracht Frankfurt entdeckt wurde. Bei der SGE spielte er von 2017 bis 2021. Anschließend ging es für Karl zum FC Bayern.

Seit 2022 lebt Lennart Karl am Bayern-Campus in München. 

Da Lennart Karl noch minderjährig ist fährt er aktuell noch kein eigenes Auto. 

Er wurde in Deutschland geboren und ist dort aufgewachsen, daher spricht er fließend Deutsch.

Er hat noch keine Kinder.

Es gibt keine öffentlichen Informationen über eine Freundin von Lennart Karl. 

Offizielle Angaben dazu gibt es nicht. Allerdings ist bekannt, dass der FC Bayern seinen Talenten grundsätzlich attraktive Förderverträge bietet. Bei Spielern in diesem Entwicklungsstadium wird häufig von monatlichen Beträgen im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Mit seinem 18. Geburtstag würde Lennart Karl automatisch einen Profivertrag erhalten, bei dem sein Gehalt voraussichtlich deutlich ansteigen dürfte.

Lennart Karl hat bereits den Deutschen Supercup 2025/26 gewinnen können. Außerdem erhielt er im Jahr 2025 die Fritz-Walter-Medaille in Silber.

Bisher hat er noch keinen Ballon d'Or gewonnen. 

Er wurde ebenfalls noch kein FIFA-Weltfußballer.

Sein Spitzname ist "Lenny", abgeleitet von seinem Vornamen Lennart.

