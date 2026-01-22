"Das ist natürlich mein Ziel": Marc-Andre ter Stegen strebt schnelle Premiere für Girona an

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hofft bei seinem neuen Verein FC Girona auf eine schnelle Beförderung zur Nummer eins. "Ich werde mich so vorbereiten, als würde ich am Montag spielen. Das ist natürlich mein Ziel", sagte der 33-Jährige bei seiner Vorstellung: "Letztendlich ist es eine Entscheidung, die der Trainer treffen muss. Ich fühle mich gut und bereit. Ich versuche, mich so schnell wie möglich zu integrieren. Und wenn der Trainer es für angebracht hält, dann werde ich zu 100 Prozent bereit sein." Er wolle "Kontinuität, das ist jetzt mein Ziel".