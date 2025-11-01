"Das ist mein Job": FC Bayerns Max Eberl trotz Konkurrenz von Vertragsverlängerung mit Schlüsselspieler überzeugt

Eberl tütete in der vergangenen Saison die Verlängerungen von unter anderem Alphonso Davies, Joshua Kimmich und Jamal Musiala ein. Bei zwei Spielern erwiesen sich seine optimistischen Aussagen allerdings als vorschnell. So sagte Eberl im Januar noch über Thomas Müller: "Wenn er sagt, er hat Lust weiterzumachen, dann werden wir uns in die Augen schauen, dann schauen wir uns den Kader an und dann wird es weitergehen." Einige Monate später wurde allerdings bekannt, dass Müller keinen neuen Vertrag in München angeboten bekommen hatte.

Bei Leroy Sane, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer auslief, hatte Eberl angekündigt: "Wir sind in guten Gesprächen, wir sind in zielführenden Gesprächen, aber die Unterschrift fehlt noch." Diese Unterschrift setzte Sane schließlich unter einen neuen Vertrag - allerdings bei Galatasaray Istanbul.