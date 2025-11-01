Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern München, hat sich zuversichtlich gezeigt, dass Abwehrspieler Dayot Upamecano seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister verlängert. Die Verhandlungen mit dem Franzosen ziehen sich bereits seit Monaten hin.
"Das ist mein Job": FC Bayerns Max Eberl trotz Konkurrenz von Vertragsverlängerung mit Schlüsselspieler überzeugt
WAS WURDE GESAGT?
Vor der Bundesliga-Partie der Münchner gegen Bayer Leverkusen lobte Eberl bei Sky zunächst die Fähigkeiten Upamecanos: "Upa hat sich zu einem der besten Innenverteidiger der Welt entwickelt. Wir werden alles in der Welt dafür tun, damit er bleibt."
Als ablösefreier Spieler im kommenden Sommer sei der Innenverteidiger auch für andere Klubs natürlich interessant. "Upa hat auch andere Möglichkeiten, aber wir sollten es hinkriegen. Das ist mein Job", meinte Eberl.
WIE GEHT ES WEITER?
WAS IST DER HINTERGRUND?
Eberl tütete in der vergangenen Saison die Verlängerungen von unter anderem Alphonso Davies, Joshua Kimmich und Jamal Musiala ein. Bei zwei Spielern erwiesen sich seine optimistischen Aussagen allerdings als vorschnell. So sagte Eberl im Januar noch über Thomas Müller: "Wenn er sagt, er hat Lust weiterzumachen, dann werden wir uns in die Augen schauen, dann schauen wir uns den Kader an und dann wird es weitergehen." Einige Monate später wurde allerdings bekannt, dass Müller keinen neuen Vertrag in München angeboten bekommen hatte.
Bei Leroy Sane, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer auslief, hatte Eberl angekündigt: "Wir sind in guten Gesprächen, wir sind in zielführenden Gesprächen, aber die Unterschrift fehlt noch." Diese Unterschrift setzte Sane schließlich unter einen neuen Vertrag - allerdings bei Galatasaray Istanbul.