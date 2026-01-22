"Das ist keine gute Nachricht": Droht Hansi Flick beim FC Barcelona eine absolute Hiobsbotschaft?

Die gute Nachricht wäre, dass Pedri in der heißen Saisonphase ab Ende Februar wieder zur Verfügung stehen würde. Der spanische Nationalspieler ist aus Barcas Spiel kaum wegzudenken, hatte aber bereits zuletzt mit kleineren Verletzungsproblemen zu kämpfen. So fiel er im November wegen eines Muskelrisses aus und verpasste das Ligaspiel gegen Villarreal kurz vor Weihnachten wegen Wadenproblemen.

Umso bitterer ist Pedris Ausfall, da Flick im Mittelfeldzentrum schon fast die gesamte bisherige Spielzeit über einen Langzeitverletzten zu beklagen hat. So muss Gavi seit Ende August aufgrund einer Knieverletzung passen, der 21-Jährige könnte Ende Februar auf den Platz zurückkehren.

In Prag sorgte der für Pedri ins Spiel gekommene Olmo derweil kurz nach seiner Einwechslung für den wichtigen Treffer zur 3:2-Führung. Wenig später legte Robert Lewandowski zum Endstand nach und der spanische Meister holte trotz einer historisch schwachen Defensivserie die drei wichtigen Punkte. In der CL-Tabelle rückte Barcelona auf Platz neun vor und klopft damit vor dem Ligaphasen-Abschluss gegen Kopenhagen an die Top-8 an, die den direkten Sprung ins Achtelfinale bedeuten würden.