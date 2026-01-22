Trainer Hansi Flick muss beim FC Barcelona möglicherweise den bitteren Ausfall eines seiner wichtigsten Spieler wegstecken.
"Das ist keine gute Nachricht": Droht Hansi Flick beim FC Barcelona eine absolute Hiobsbotschaft?
Pedri in Prag verletzt ausgewechselt
Mittelfeldmann Pedri musste beim 4:2-Sieg im Champions-League-Spiel bei Slavia Prag in der 61. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ohne gegnerische Einwirkung saß der Spanier plötzlich auf dem Boden, wurde mit schmerzverzerrtem Gesicht länger auf dem Platz behandelt und fasste sich dabei an den hinteren Oberschenkel. Flick bestätigte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass es sich um eine Oberschenkelblessur handele. Eine genaue Diagnose und auch eine offizielle Prognose zur Ausfallzeit stehen noch aus.
Pedri könnte Barcelona rund drei Wochen lang fehlen
Pedri humpelte mit besorgter Miene vom Rasen, Dani Olmo kam für ihn ins Spiel. Flick ärgerte sich derweil an der Seitenlinie offensichtlich über die Verletzung eines seiner Topstars.
"Ich weiß nicht genau, was er hat", sagte der Barca-Coach später. "Wir müssen bis morgen warten, um Gewissheit zu haben. Aber das ist keine gute Nachricht." Einem Bericht der As zufolge wird Pedri aufgrund der Muskelverletzung im Oberschenkel rund drei Wochen lang ausfallen. Damit würde der 23-Jährige das abschließende Spiel der Champions-League-Ligaphase kommende Woche gegen den FC Kopenhagen, bei dem die Katalanen für den Sprung unter die Top-8 unbedingt einen Sieg benötigten, sicher verpassen.
Barcas Pedri hatte schon zuletzt mit kleinen Verletzungsproblemen zu kämpfen
Die gute Nachricht wäre, dass Pedri in der heißen Saisonphase ab Ende Februar wieder zur Verfügung stehen würde. Der spanische Nationalspieler ist aus Barcas Spiel kaum wegzudenken, hatte aber bereits zuletzt mit kleineren Verletzungsproblemen zu kämpfen. So fiel er im November wegen eines Muskelrisses aus und verpasste das Ligaspiel gegen Villarreal kurz vor Weihnachten wegen Wadenproblemen.
Umso bitterer ist Pedris Ausfall, da Flick im Mittelfeldzentrum schon fast die gesamte bisherige Spielzeit über einen Langzeitverletzten zu beklagen hat. So muss Gavi seit Ende August aufgrund einer Knieverletzung passen, der 21-Jährige könnte Ende Februar auf den Platz zurückkehren.
In Prag sorgte der für Pedri ins Spiel gekommene Olmo derweil kurz nach seiner Einwechslung für den wichtigen Treffer zur 3:2-Führung. Wenig später legte Robert Lewandowski zum Endstand nach und der spanische Meister holte trotz einer historisch schwachen Defensivserie die drei wichtigen Punkte. In der CL-Tabelle rückte Barcelona auf Platz neun vor und klopft damit vor dem Ligaphasen-Abschluss gegen Kopenhagen an die Top-8 an, die den direkten Sprung ins Achtelfinale bedeuten würden.
Pedris Leistungsdaten für Barcelona in dieser Saison
- Einsätze: 25
- Tore: 2
- Assists: 8