„Das ist kein großer Verein“ – Ange Postecoglou fällt nach der Entlassung von Thomas Frank ein vernichtendes Urteil über Tottenham

Postecoglou hat The Overlap erklärt, warum die Spurs um Stabilität und Kontinuität kämpfen und selbst Mauricio Pochettino und Jose Mourinho die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Er sagte: „Wenn man sich die Liste der Namen ansieht, gibt es eigentlich kein gemeinsames Thema in dem, was sie versuchen zu erreichen. Ich glaube, dass es Teil der DNA von Tottenham ist – mir fällt kein besseres Wort ein –, dass sie es mögen, wenn ihre Mannschaften auf eine bestimmte Art und Weise spielen.

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass sie mit Mauricio diesen Weg eingeschlagen haben, aber gleichzeitig denke ich, dass die Leute den Einfluss von Harry (Kane) in dieser Zeit zu sehr unterschätzt haben. Hätte ich Harry in diesem ersten Jahr gehabt, bin ich überzeugt, dass wir uns für die Champions League qualifiziert hätten. Selbst wenn er geht, kann man diese Lücke nicht füllen. Das ist unmöglich.

Wenn man sich also diese Trainer ansieht, dann haben sie, wie ich schon sagte, einen bestimmten Weg eingeschlagen, und ich denke, Mauricio passte irgendwie zur DNA, aber das Problem war, dass sie nichts gewonnen haben. Wir brauchen Gewinner. Also holen wir uns Jose. Jose bringt sie ins Pokalfinale, und sie entlassen ihn eine Woche vor dem Pokal.

Wenn man also von Gewinnern spricht, dann hätte ich nichts dagegen, wenn Jose in einem einmaligen Spiel mein Trainer in meinem Verein wäre. Was danach passiert, ist... Und dann kam Antonio [Conte], weil er ebenfalls ein Gewinner ist, und dann geht Antonio und ich komme irgendwie dazu.

„Sie sagen, wir wollen Fußball, wissen Sie. Mit Antonio haben wir es in die Champions League geschafft, aber wir hatten keinen Fußball. Also wollen wir Fußball, und Sie haben Fußball, auch wenn es in meiner DNA liegt, ebenfalls zu gewinnen.

Also gehen wir diesen Weg. Das meine ich damit. Es ist wirklich interessant zu verstehen, was sie aufbauen wollen. Was sind sie? Offensichtlich haben sie ein unglaubliches Stadion und unglaubliche Trainingsanlagen gebaut. Aber wenn man sich die Ausgaben ansieht, insbesondere ihre Gehaltsstruktur, sind sie kein großer Verein.“