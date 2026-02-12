Getty
„Das ist kein großer Verein“ – Ange Postecoglou fällt nach der Entlassung von Thomas Frank ein vernichtendes Urteil über Tottenham
Postecoglou nach Beendigung des Fluchs entlassen
Der dänische Trainer Frank wurde am 11. Februar entlassen, nachdem er in 38 Spielen nur 13 Siege erzielt hatte. Die Spurs sind auf den 16. Platz in der Premier League-Tabelle abgerutscht und liegen damit einen Platz hinter dem Ergebnis der letzten Saison.
Postecoglou musste mit ansehen, wie das Team in Richtung Abstiegszone abrutschte, konnte aber dennoch einen kontinentalen Erfolg feiern und den ersten Titel seit 2008 sichern. Das reichte jedoch nicht aus, um seinen Job zu behalten. Der 60-Jährige behauptete, er habe immer einen aussichtslosen Kampf geführt, da ihm auf dem Transfermarkt oft die Hände gebunden waren.
Postecoglou erklärt, warum Spurs kein „großer Verein“ ist
Postecoglou hat The Overlap erklärt, warum die Spurs um Stabilität und Kontinuität kämpfen und selbst Mauricio Pochettino und Jose Mourinho die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Er sagte: „Wenn man sich die Liste der Namen ansieht, gibt es eigentlich kein gemeinsames Thema in dem, was sie versuchen zu erreichen. Ich glaube, dass es Teil der DNA von Tottenham ist – mir fällt kein besseres Wort ein –, dass sie es mögen, wenn ihre Mannschaften auf eine bestimmte Art und Weise spielen.
Man kann mit Fug und Recht sagen, dass sie mit Mauricio diesen Weg eingeschlagen haben, aber gleichzeitig denke ich, dass die Leute den Einfluss von Harry (Kane) in dieser Zeit zu sehr unterschätzt haben. Hätte ich Harry in diesem ersten Jahr gehabt, bin ich überzeugt, dass wir uns für die Champions League qualifiziert hätten. Selbst wenn er geht, kann man diese Lücke nicht füllen. Das ist unmöglich.
Wenn man sich also diese Trainer ansieht, dann haben sie, wie ich schon sagte, einen bestimmten Weg eingeschlagen, und ich denke, Mauricio passte irgendwie zur DNA, aber das Problem war, dass sie nichts gewonnen haben. Wir brauchen Gewinner. Also holen wir uns Jose. Jose bringt sie ins Pokalfinale, und sie entlassen ihn eine Woche vor dem Pokal.
Wenn man also von Gewinnern spricht, dann hätte ich nichts dagegen, wenn Jose in einem einmaligen Spiel mein Trainer in meinem Verein wäre. Was danach passiert, ist... Und dann kam Antonio [Conte], weil er ebenfalls ein Gewinner ist, und dann geht Antonio und ich komme irgendwie dazu.
„Sie sagen, wir wollen Fußball, wissen Sie. Mit Antonio haben wir es in die Champions League geschafft, aber wir hatten keinen Fußball. Also wollen wir Fußball, und Sie haben Fußball, auch wenn es in meiner DNA liegt, ebenfalls zu gewinnen.
Also gehen wir diesen Weg. Das meine ich damit. Es ist wirklich interessant zu verstehen, was sie aufbauen wollen. Was sind sie? Offensichtlich haben sie ein unglaubliches Stadion und unglaubliche Trainingsanlagen gebaut. Aber wenn man sich die Ausgaben ansieht, insbesondere ihre Gehaltsstruktur, sind sie kein großer Verein.“
Postecoglou enthüllt Ziele, die Tottenham nicht erreichen konnte
Er fügte hinzu: „Ich habe das gesehen, weil wir, als wir versuchten, Spieler zu verpflichten, nicht auf dem Markt für diese Spieler waren. Es gibt bestimmte Spieler, die wir... Ich meine, am Ende meines ersten Jahres, als wir Fünfter wurden, fragte ich mich: Okay, wie kommt man vom fünften Platz zu einer echten Herausforderung? Nun, wir mussten Spieler verpflichten, die für die Premier League bereit waren.
Aber mit dem fünften Platz in diesem Jahr haben wir uns nicht für die Champions League qualifiziert, wir hatten nicht das Geld dafür. Also haben wir schließlich Dom Solanke verpflichtet, der absolut ... Ich war wirklich begeistert von ihm, ich mag ihn sehr, und drei Teenager.
„Wissen Sie, ich hatte damals Pedro Neto und [Bryan] Mbeumo und [Antoine] Semenyo im Blick, Marc Guehi, weil ich sagte, wir brauchen das, wenn wir vom fünften Platz nach oben kommen wollen, das würden die anderen großen Vereine in diesem Moment auch tun. Und diese drei Teenager sind hervorragende junge Spieler, und ich glaube, sie werden großartige Spieler für Tottenham sein, aber sie werden euch nicht vom fünften auf den vierten oder dritten Platz bringen.
„Aber was vom Verein kam, war: ‚Nein, wir sind ein Verein, der an allen Fronten mithalten kann.‘ Wenn man also sagt, dass man offensichtlich große Erfahrung als Trainer hat, dass man weltweit bei bestimmten Vereinen trainiert hat. Unterscheidet sich Tottenham von diesen anderen Vereinen, wenn es darum geht, das zu erreichen, was man auf dem Platz will, oder den Verein voranzubringen? Nun, sie sind alle einzigartig, sie sind alle unterschiedlich. Aber wenn man Tottenham betritt, sieht man überall das Motto „To dare is to do“ (Wagen heißt tun). Es ist überall zu sehen. Und doch sind ihre Handlungen fast das Gegenteil davon.
„Ob man ihn nun mag oder nicht, man muss Daniel [Levy] Anerkennung zollen, denn dieser Weg hat zu einem neuen Stadion und neuen Einrichtungen geführt, aber indem man einen sicheren Weg eingeschlagen hat, hat man meiner Meinung nach nicht erkannt, dass man, um tatsächlich zu gewinnen, irgendwann auch Risiken eingehen muss. Und das ist die DNA des Vereins.
Ich hatte immer noch das Gefühl, dass Tottenham als Verein sagte: „Wir gehören zu den Großen“, aber meiner Meinung nach sind sie das nicht, wenn ich meine Erfahrungen der letzten zwei Jahre mit ihrem Verhalten betrachte.“
Transfergeschäft lässt Spurs im Schatten von Arsenal zurück
Er fuhr fort, über das Transfergeschäft zu sprechen, das allzu oft im Schatten des Erzrivalen aus dem Norden Londons steht: „Wenn Arsenal Spieler braucht, geben sie hundert Millionen für Declan Rice aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tottenham das tun würde. Vielleicht jetzt, ich weiß es nicht. Aber nicht, nicht in meiner Zeit, nicht einmal vor meiner Zeit.
Und vieles davon lag daran, dass sie ein Stadion bauten, sodass die Finanzen natürlich eine Herausforderung waren. Ich glaube, mir war nicht klar, wie sehr die Champions League einen Unterschied macht, und ich denke, deshalb gab es immer diese Verzweiflung, weil das Geld in die Kasse spülte, wissen Sie.
„Das bedeutet also, dass sie in meinem ersten Jahr im Jahr zuvor den achten Platz belegt hatten. Zwei Tage vor unserem ersten Spiel gegen Brentford haben wir Harry verloren. Ich muss es versuchen, und das ist eine große Herausforderung. Es ist schwierig. Wir hätten es fast geschafft. Ich meine, wenn es in jedem anderen Jahr der fünfte Platz gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich [ausgereicht].
„Und wenn wir das geschafft hätten, vielleicht letztes Jahr, hätten wir nicht drei Teenager gekauft. Aber ich glaube immer noch nicht, dass es die Ablösesumme oder die Gehälter sind, die wirklich attraktiv sind. Ich meine, wann hat Tottenham das letzte Mal wirklich jemanden verpflichtet, bei dem man „Wow“ gesagt hat?“
Frank entlassen, nächstes Spiel für Spurs ist das Nord-London-Derby
Frank war trotz seiner wertvollen Premier-League-Erfahrung aus seiner Zeit als Trainer von Brentford nicht in der Lage, nach Postecoglous Weggang eine Wende zum Besseren herbeizuführen. Er gilt als ein weiterer Trainer, dem die erforderliche Unterstützung durch seine Vorgesetzten fehlte.
Postecoglou sagte über die jüngste Veränderung in der Trainerbank der Spurs: „Man hat eine Atmosphäre der Unsicherheit geschaffen, weil es keine Garantien gibt, egal welchen Trainer man holt, denn man hatte Weltklasse-Trainer und war dennoch nicht erfolgreich, und warum?
Was war der Grund für diesen großen Umbruch? Thomas kam, aber was war sein Ziel? Was war das Ziel des Vereins? Zu Beginn des Jahres war es offensichtlich, an allen Fronten zu kämpfen, aber der Verein hat schon lange nicht mehr an allen Fronten gekämpft.
Außerdem verlässt die einflussreichste Person des Vereins der letzten 20 Jahre den Verein. Wenn man also eine so große Kehrtwende vollzieht, muss man sich darüber im Klaren sein, dass es zu einer gewissen Instabilität kommen wird. Wusste Thomas, dass er sich darauf einließ? Ich weiß es nicht.
„Für mich ist es ein fairer Abschied, für jeden, der sich mit Fußball auskennt, war es keine Weiterentwicklung von meiner Seite. Ich habe diese Mannschaft, mangels eines besseren Wortes, aufgebaut, um über mehrere Jahre hinweg auf eine bestimmte Art und Weise zu spielen, und er kommt jetzt und wie wir schon sagten, ist Tottenham ein seltsamer Verein.“
Als nächstes steht für die Spurs das Derby gegen den alten Rivalen Arsenal auf dem Programm, der am 22. Februar im Tottenham Hotspur Stadium zu Gast sein wird. Es bleibt abzuwarten, wer für dieses Spiel und die kommenden Champions-League-Spiele verantwortlich sein wird – wobei man bereits das Achtelfinale dieses Wettbewerbs erreicht hat.
