"Das ist ja auch nicht falsch": Joshua Kimmich sorgt beim Patzer des FC Bayern München für Verwunderung

Eckbälle sind in dieser Saison eigentlich eine Stärke des FC Bayern. Gegen Union liefert Joshua Kimmich aber etliche klägliche Versuche.

14 Eckbälle bekam der FC Bayern beim 1:1 gegen Union Berlin am Samstag zugesprochen. Ernsthafte Gefahr entstand dadurch aber keine. Wieder und wieder probierte es Joshua Kimmich mit erstaunlich flachen Hereingaben, wieder und wieder wurden sie problemlos geklärt.

"Vielleicht hat Jo in der einen oder anderen Situation eine Idee gehabt, die er ausprobieren wollte. Das ist ja auch nicht falsch", sagte sein Kollege Josip Stanisic anschließend. "Leider ist keine einzige Ecke dorthin gekommen, wo wir unterwegs waren. Vielleicht lag es auch an uns in der Mitte." Trainer Vincent Kompany kritisierte, dass sich seine Mannschaft bei Ecken "weniger giftig als normal" präsentiert hätte. Gleichzeitig verwies er aber zurecht darauf, dass diese Disziplin in der laufenden Saison eigentlich eine Stärke des FC Bayern ist.