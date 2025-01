Drohten spanische Barça-Profis wegen Dani Olmo mit einem Länderspiel-Boykott? Pedri bestreitet entsprechende Gerüchte vehement.

Die Posse um die Nicht-Registrierung von Dani Olmo und Pau Victor hält den spanischen Fußball seit Tagen in Atem. Laut der Madrider Zeitung As wollten einige Teamkollegen Olmos beim FC Barcelona und in der spanischen Nationalmannschaft im Falle einer ausbleibenden Spielberechtigung für Olmo Druck auf den spanischen Fußballverband RFEF ausüben. Angeblich hätten diese sogar gedroht, das Nations-League-Viertelfinale gegen die Niederlande im März zu boykottieren.