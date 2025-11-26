"Das ist eine Lektion für mich": Pep Guardiola nimmt Niederlage von Manchester City auf seine Kappe

Starcoach Pep Guardiola hat nach seiner Mega-Rotation die Verantwortung für die Niederlage gegen Bayer Leverkusen in der Champions League übernommen. "Ich habe viel Vertrauen in die Spieler, will jeden einbinden. Aber ja, das ist eine Lektion für mich als Manager", sagte der Trainer von Manchester City nach dem 0:2 (0:1). "Ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben gemacht, und es war zu viel."