"Das ist ein falsches Gerücht": Star des FC Bayern München dementiert angeblichen Wechselwunsch

"Das ist ein falsches Gerücht", sagte der 21-jährige Mittelfeldspieler in einem Interview mit Sky. "Ich habe nie überlegt, Bayern zu verlassen. Ich wollte es immer hier schaffen, habe nie aufgegeben und immer weitergemacht. Selbst als es eine schwierigere Zeit gab, weil ich klein war, körperlich noch zu wenig war. Aber für mich war es keine Option, den FC Bayern zu verlassen."

Pavlovic wurde in München geboren wechselte bereits im Alter von sieben Jahren vom SC Fürstenfeldbruck zum FC Bayern, wo er fortan sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlief. Fußballerisch überzeugte Pavlovic zwar stets, körperlich war er als Spätentwickler aber lange im Hintertreffen.