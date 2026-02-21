"Das ist echt befremdlich": Provokante Aussagen von zwei Ex-Bundesliga-Stars bringen Frankfurt-Boss Markus Krösche in Rage

In ihrem gemeinsamen Podcast Flatterballhatten sich Harnik und Kruse über das extrovertierte Auftreten Rieras ausgelassen. "Als Spieler hätte ich so meine Probleme mit dem. Ich finde, es ist auch ein bisschen zu viel Show", sagte der frühere deutsche Nationalspieler Kruse, während Harnik seine Abneigung gegenüber dem Spanier deutlicher zum Ausdruck brachte: "Was er da los trommelt auf den Pressekonferenzen. Ich finde das noch nicht mal witzig. Es ist also nicht mal so, dass du sagst: Okay, er ist jetzt einfach ein bisschen speziell. Aber er ist ja von einem anderen Stern überheblich. Das spricht mich auch nullkommanull an."

Der Österreicher, der für Werder Bremen, den VfB Stuttgart und Hannover 96 in der Bundesliga spielte, ergänzte dann noch die Aussagen, die Krösche ganz besonders störten: Riera sei "so ein Typ, da bin ich ganz ehrlich, dem gönne ich auch keinen Erfolg. Er bewegt bei mir gar nichts, dass ich sage: Ja okay, superinteressant oder spannender Ansatz. Bei dem denke ich nur so: Okay, ihn sang- und klanglos untergehen zu sehen, wäre schon ganz witzig."

Krösche unterstrich indes noch einmal, dass er die Worte von Harnik und Kruse als grenzüberschreitend empfand: "Die nächste Stufe wäre praktisch, wenn man als Ex-Spieler über einen anderen Spieler sagt: Es wäre witzig, wenn er sich verletzen würde. Auf welchem Niveau befinden wir uns denn mittlerweile? Ich muss echt sagen, das ist keine gute Tendenz."