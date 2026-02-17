"Das ist das Lächerliche": Berater feuert nach Kritik gegen Bayern Münchens Uli Hoeneß zurück

"Die Bayern werden immer zornig, wenn sie ihren Willen nicht kriegen", sagte Neblung der Deutschen Presse-Agentur und nannte die Hoeneß-Kritik "heillosen Populismus" und "platt".

Nachdem sich der Poker um die letztlich Mitte Februar verkündete Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern sehr lange gezogen hatte und die Forderungen des Franzosen sehr üppig ausgefallen waren, hatte Hoeneß über die Berater im Fußballgeschäft geschimpft. Man werde es sich bei Bayern "nicht mehr gefallen lassen, dass Berater allein bestimmen, wie es läuft. Ihr Beitrag steht zunehmend in keinem Verhältnis mehr zur Honorierung, die aufgerufen und am Ende auch oft gezahlt wird", polterte Hoeneß bei der Bild. "Wir werden verstärkt Nein sagen und diesen Wahnsinn nicht mitmachen."

Schon wenige Tage bevor Upamecano seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängerte, war Hoeneß dessen Berater angegangen: "Ich weiß, dass er und seine Familie sich in München sehr wohlfühlen. Ich fürchte jedoch, dass seine Berater alles tun werden, um ihn aus München wegzulotsen", sagte er dem kicker. Über das Verhalten der Upamecano-Agenten im Vertragspoker sei er "entsetzt" gewesen, so Hoeneß.