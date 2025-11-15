"Das ist außergewöhnlich": Ist dieser 17-Jährige der Spielmacher der Zukunft beim BVB?

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken ist hocherfreut über die starken Leistungen von BVB-Juwel Samuele Inacio bei der U17-WM in Katar.
Lars Ricken schwärmt von BVB-Juwel Samuele Inacio: "Das ist außergewöhnlich"
"Samuele wurde in jedem der drei Spiele mit Italien zum Man of the Match gewählt. Das ist außergewöhnlich", lobte Ricken im Gespräch mit Sport1 und betonte gleichzeitig: "Auch wenn uns das noch nicht überrascht. Wir wissen, was er kann."
Inacio hatte zum Turnierauftakt das 1:0-Siegtor für Italiens Auswahl gegen Gastgeber Katar erzielt. Beim darauf folgenden 4:0 gegen Bolivien gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler ein Tor und zwei Assists und beim 3:1-Erfolg gegen Südafrika zum Abschluss der Gruppenphase traf der Dortmunder doppelt.
Samuele Inacio hatte schon bei der U17-EM überragt
"Er ist ein Zehner, wie man ihn nur noch selten findet: Offensivstark mit einem sehr guten Dribbling", schwärmte Ricken von Inacio, den der BVB 2024 aus dem Nachwuchs von Atalanta Bergamo verpflichtet hatte. "Dazu ist er wahnsinnig torgefährlich - sowohl selbst als auch als Vorlagengeber. Außerdem arbeitet er sehr gut und vor allem mannschaftsdienlich gegen den Ball. Er bringt ein tolles Paket mit."
Inacio hatte bereits bei der U17-EM im Frühsommer herausragende Leistungen gezeigt, als er mit Italien im Halbfinale denkbar knapp nach Elfmeterschießen am späteren Europameister Portugal scheiterte. In vier Turnierspielen waren dem Techniker fünf Tore gelungen.
Samuele Inacio stand bei der Klub-WM im Kader des BVB
Als Lohn für seine starke Entwicklung durfte Inacio im Sommer bereits bei den BVB-Profis trainieren und reiste auch mit zur Klub-WM, bei der er aber ohne Einsatz blieb. In der laufenden Saison kam der 17-Jährige für Dortmunds U19 bisher wettbewerbsübergreifend auf sieben Tore und zwei Assists in 14 Einsätzen. Inacios Vertrag beim BVB ist bis 2027 datiert, mittelfristig soll der Sprung ins Bundesliga-Team folgen. Allerdings ist man bei der Borussia laut Sport1 sehr darauf bedacht, den Teenager möglichst behutsam aufzubauen.
Bei der U17-WM geht es für Inacio derweil am Samstagnachmittag weiter. Dann trifft er mit Italien im Sechzehntelfinale auf Tschechien.
Samuele Inacio: Seine Zahlen für die U19 des BVB diese Saison
- Einsätze: 14
- Tore: 7
- Assists: 2