Lars Ricken Borussia Dortmund 2025Getty Images
Oliver Maywurm

"Das ist außergewöhnlich": Ist dieser 17-Jährige der Spielmacher der Zukunft beim BVB?

2024 holte der BVB Samuele Inacio von Atalanta Bergamo nach Dortmund. Bei der U17-WM sorgt der Italiener aktuell mächtig für Furore.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken ist hocherfreut über die starken Leistungen von BVB-Juwel Samuele Inacio bei der U17-WM in Katar.

  • Lars Ricken schwärmt von BVB-Juwel Samuele Inacio: "Das ist außergewöhnlich"

    "Samuele wurde in jedem der drei Spiele mit Italien zum Man of the Match gewählt. Das ist außergewöhnlich", lobte Ricken im Gespräch mit Sport1 und betonte gleichzeitig: "Auch wenn uns das noch nicht überrascht. Wir wissen, was er kann."

    Inacio hatte zum Turnierauftakt das 1:0-Siegtor für Italiens Auswahl gegen Gastgeber Katar erzielt. Beim darauf folgenden 4:0 gegen Bolivien gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler ein Tor und zwei Assists und beim 3:1-Erfolg gegen Südafrika zum Abschluss der Gruppenphase traf der Dortmunder doppelt.

  • Samuele Inacioimago images

    Samuele Inacio hatte schon bei der U17-EM überragt

    "Er ist ein Zehner, wie man ihn nur noch selten findet: Offensivstark mit einem sehr guten Dribbling", schwärmte Ricken von Inacio, den der BVB 2024 aus dem Nachwuchs von Atalanta Bergamo verpflichtet hatte. "Dazu ist er wahnsinnig torgefährlich - sowohl selbst als auch als Vorlagengeber. Außerdem arbeitet er sehr gut und vor allem mannschaftsdienlich gegen den Ball. Er bringt ein tolles Paket mit."

    Inacio hatte bereits bei der U17-EM im Frühsommer herausragende Leistungen gezeigt, als er mit Italien im Halbfinale denkbar knapp nach Elfmeterschießen am späteren Europameister Portugal scheiterte. In vier Turnierspielen waren dem Techniker fünf Tore gelungen.

  • Samuele Inacio stand bei der Klub-WM im Kader des BVB

    Als Lohn für seine starke Entwicklung durfte Inacio im Sommer bereits bei den BVB-Profis trainieren und reiste auch mit zur Klub-WM, bei der er aber ohne Einsatz blieb. In der laufenden Saison kam der 17-Jährige für Dortmunds U19 bisher wettbewerbsübergreifend auf sieben Tore und zwei Assists in 14 Einsätzen. Inacios Vertrag beim BVB ist bis 2027 datiert, mittelfristig soll der Sprung ins Bundesliga-Team folgen. Allerdings ist man bei der Borussia laut Sport1 sehr darauf bedacht, den Teenager möglichst behutsam aufzubauen.

    Bei der U17-WM geht es für Inacio derweil am Samstagnachmittag weiter. Dann trifft er mit Italien im Sechzehntelfinale auf Tschechien.

  • Samuele Inacio ItaliaGetty Images

    Samuele Inacio: Seine Zahlen für die U19 des BVB diese Saison

    • Einsätze: 14
    • Tore: 7
    • Assists: 2
