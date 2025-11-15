"Das ist außergewöhnlich": Ist dieser 17-Jährige der Spielmacher der Zukunft beim BVB?

"Samuele wurde in jedem der drei Spiele mit Italien zum Man of the Match gewählt. Das ist außergewöhnlich", lobte Ricken im Gespräch mit Sport1 und betonte gleichzeitig: "Auch wenn uns das noch nicht überrascht. Wir wissen, was er kann."

Inacio hatte zum Turnierauftakt das 1:0-Siegtor für Italiens Auswahl gegen Gastgeber Katar erzielt. Beim darauf folgenden 4:0 gegen Bolivien gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler ein Tor und zwei Assists und beim 3:1-Erfolg gegen Südafrika zum Abschluss der Gruppenphase traf der Dortmunder doppelt.