Im Sommer kehrt der Offensivspieler wohl wieder zu den Schwarz-Gelben zurück - doch die wollen ihn sofort wieder abgeben.

Youssoufa Moukoko hat offenbar keine Zukunft mehr bei Borussia Dortmund. Und nicht nur das. Wie die Bild berichtet, wolle der BVB den aktuell an OGC Nizza verliehenen Stürmer sogar so dringend loswerden, dass er zu einem Schnäppchenpreis gehen darf, "Hauptsache weg", heißt es in dem Bericht.