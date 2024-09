Mittelfeldspieler Donny van de Beek will nach verheerenden Jahren in Manchester in Spanien zu alter Stärke finden.

Das Kapitel Manchester United ist für Donny van de Beek seit diesem Sommer endgültig Vergangenheit. Der Niederländer, der zum FC Girona wechselte, hat ein durchwachsenes Fazit seiner Zeit bei den Red Devils gezogen.