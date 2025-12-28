"Das hat überhaupt nicht geholfen": Harte Kritik an Ruben Amorim von ehemaligem Star von Manchester United

Als United nach der vierten Heimniederlage in den letzten fünf Ligaspielen Anfang letzten Jahres auf Platz 13 der Premier League stand, kritisierte Amorim seine Mannschaft scharf.

"In den letzten zehn Spielen der Premier League haben wir zwei gewonnen", sagte Amorim. "Stellen Sie sich vor, was das für einen Fan von Manchester United bedeutet. Stellen Sie sich vor, was das für mich bedeutet. Da kommt ein neuer Trainer, der noch häufiger verliert als der letzte Trainer", führte der Trainer zunächst aus und erklärte dann: "Das ist mir vollkommen bewusst. Wir sind vielleicht die schlechteste Mannschaft in der Geschichte von Manchester United."

Eriksen enthüllte nun, dass der Auftritt bei den Spielern alles andere als einen positiven Eindruck hinterließ. Der Däne sagte gegenüber The Times: "Das hat nicht geholfen. Manche Dinge kann man intern sagen, aber es ist nicht besonders klug, sie nach außen zu tragen, nur um zusätzlichen Druck auszuüben und den Spielern, die bereits ihr Bestes geben, ein solches Label aufzudrücken."

Für den 33-Jährigen war klar: "Ob er nun Recht hat oder nicht, ist egal. Wir dachten nur: 'Oh, jetzt geht das schon wieder los. Noch eine Schlagzeile.'"