"Das hat mir die Ferien ruiniert": Real Madrids Carlo Ancelotti über das "große Problem" mit Kylian Mbappé und Endrick

Vor dem Supercup gegen Atalanta hat Reals Erfolgstrainer über die Probleme mit seinem Luxuskader gesprochen. Nicht ganz ernst gemeint natürlich.

Der lang erwartete Wechsel des französischen Superstars Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain in die spanische Hauptstadt wurde in diesem Sommer endlich vollzogen. Seitdem steht Ancelotti im Rampenlicht, denn die Fans sind gespannt darauf, wie sich der erfolgreiche Stürmer in die ohnehin schon mit Stars gespickte Mannschaft von Real Madrid integrieren wird.

Der italienische Trainer steht nun vor einem großen Problem, denn neben Mbappé ist auch die brasilianische Teenager-Sensation Endrick zu Los Blancos gestoßen, was den Wettbewerb um die Plätze weiter verschärft hat.

