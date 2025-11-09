"Das hat man auch im Spiel gemerkt": Eine Entscheidung von Bayern Münchens Vincent Kompany zieht Kritik nach sich

Der Rekordnationalspieler monierte dabei vor allem, dass Trainer Vincent Kompany nach dem schwierigen Spiel des deutschen Rekordmeisters unter der Woche gegen Paris Saint-Germain nicht mehr auf frisches Blut setzte und seine Startelf nur auf einer Position veränderte.

"Ich wusste, dass es ein schwieriges Spiel wird. Mich hat es überrascht, dass es nur ein Wechsel in der Startelf war nach diesem schwierigen Spiel in Paris, und das hat man auch im Spiel gemerkt", meinte Matthäus bei Sky.