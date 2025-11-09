Lothar Matthäus hat seine Verwunderung über die taktische Aufstellung des FC Bayern München gegen Union Berlin zum Ausdruck gebracht.
"Das hat man auch im Spiel gemerkt": Eine Entscheidung von Bayern Münchens Vincent Kompany zieht Kritik nach sich
Lothar Matthäus von Mini-Rotation des FC Bayern "überrascht"
Der Rekordnationalspieler monierte dabei vor allem, dass Trainer Vincent Kompany nach dem schwierigen Spiel des deutschen Rekordmeisters unter der Woche gegen Paris Saint-Germain nicht mehr auf frisches Blut setzte und seine Startelf nur auf einer Position veränderte.
"Ich wusste, dass es ein schwieriges Spiel wird. Mich hat es überrascht, dass es nur ein Wechsel in der Startelf war nach diesem schwierigen Spiel in Paris, und das hat man auch im Spiel gemerkt", meinte Matthäus bei Sky.
Vincent Kompany verteidigt seine Entscheidung
Der belgische Coach konnte auf der Gegenseite die Kritik nur bedingt nachvollziehen und verwies darauf, einigen Stars in den vergangenen Wochen bereits die ein oder andere Pause verschafft zu haben.
"Im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel habe ich sieben Wechsel gemacht. Harry Kane hat gegen Leverkusen nicht gespielt. Lucho Díaz hat in Paris nur 45 Minuten gespielt, Michael Olise hat gegen Leverkusen auch nicht gestartet. Das sind Jungs, die das gewöhnt sind, dreimal die Woche zu spielen", so Kompany bei DAZN.
FC Bayern steigerte sich bei Union Berlin zusehends: "Nach 30 Minuten hat sich das geändert"
Der Grund für die maue Leistung beim 2:2-Remis gegen die Eisernen sei vielmehr ein mentaler gewesen. In der ersten halben Stunde sei seine Mannschaft schlicht und ergreifend nicht auf der Höhe gewesen. "Nach 30 Minuten hat sich das geändert. Ansonsten wären wir nicht mehr in das Spiel zurückgekommen. Wir haben versucht, in dieser Formation alles richtig zu machen. Es war richtig", so Kompany.
Die Bayern führen trotz des Unentschiedens die Tabelle der Bundesliga weiterhin souverän an. Sechs Punkte hat der FCB Vorsprung auf den ersten Verfolger RB Leipzig.
FC Bayern München verpasst Sieg bei Union Berlin: Die Aufstellung des FCB
- TOR: Manuel Neuer
- ABWEHR: Konrad Laimer (80. Tom Bischof), Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic (88. Nicolas Jackson)
- MITTELFELD: Joshua Kimmich, Leon Goretzka (80. Aleksandar Pavlovic) - Michael Olise, Serge Gnabry (59. Lennart Karl), Luis Diaz
- ANGRIFF: Harry Kane