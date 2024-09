Der ehemalige Mittelfeldstar der Roten ist überrascht, dass die Finanzen des Klubs bei der Kaderplanung eine solch große Rolle spielen.

Michael Ballack hat sich irritiert von der Personalpolitik des FC Bayern gezeigt. Der ehemalige Mittelfeldstar sprach in einem Interview mit dem kicker vor allem die Transferplanung in der Defensive an und wunderte sich darüber, dass das Thema Finanzen in der öffentlichen Diskussion solch eine große Rolle spielt.