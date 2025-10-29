Die Verpflichtung von Offensivspieler Michael Olise im Sommer 2024 kam dem FC Bayern München wohl teurer zu stehen als bisher angenommen.
Das Handgeld soll spektakulär gewesen sein! FC Bayern zahlte für Mega-Transfer wohl deutlich mehr als angenommen
- Getty Images Sport
WAS IST PASSIERT?
Wie die Sport Bild berichtet, soll der deutsche Rekordmeister Olise nämlich ein sehr üppiges Handgeld gezahlt haben. Auf rund zehn Millionen Euro habe sich diese "Signing Fee" belaufen, heißt es.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Zusammen mit der Ablösesumme in Höhe von bis zu 59 Millionen Euro, die Bayern an Crystal Palace überwies, kostet der Olise-Transfer also voraussichtlich um die 70 Millionen Euro. Mit rund 13,5 Millionen Euro jährlich soll der 23-Jährige zudem ein saftiges Gehalt beziehen.
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Unabhängig von dem finanziellen Investment hat Olise die Erwartungen an der Säbener Straße bisher vollends erfüllt. Er hat sich zu einem der besten Offensivspieler der Welt entwickelt, liefert nach einer bärenstarken Vorsaison auch in der bisherigen Spielzeit 2025/26 ab und kommt in 13 Einsätzen auf sechs Tore und sieben Assists.
WIE GEHT ES WEITER?
Olises Vertrag in München ist bis 2029 datiert und beim FCB hofft man, in dem französischen Nationalspieler einen Baustein für auf Dauer erstklassig besetzte Flügelpositionen zu haben. Die nächste Aufgabe wartet am Mittwochabend mit dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Köln, am Samstag geht es für Olise und Co. dann in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen.