Das Handgeld soll spektakulär gewesen sein! FC Bayern zahlte für Mega-Transfer wohl deutlich mehr als angenommen

Olises Vertrag in München ist bis 2029 datiert und beim FCB hofft man, in dem französischen Nationalspieler einen Baustein für auf Dauer erstklassig besetzte Flügelpositionen zu haben. Die nächste Aufgabe wartet am Mittwochabend mit dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Köln, am Samstag geht es für Olise und Co. dann in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen.