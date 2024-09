"Das ging weit unter die Gürtellinie": Max Kruse erhebt schwere Vorwürfe gegen die Berliner Polizei

Ex-Nationalspieler Max Kruse erhebt nach einer Polizeitkontrolle seiner Frau schwere Vorwürfe gegen die Polizei in der Hauptstadt.

Nach einer Polizeikontrolle bei seiner Frau Dilara hat der ehemalige Bundesligastar Max Kruse schwere Vorwürfe gegen die Berliner Behörden geäußert.

Der 36-Jährige machte seinem Unmut in einem Instagram-Statement Luft. Darin erklärt er, dass seine Frau am vergangenen Dienstag von vier Fahrradpolizisten in Berlin angesprochen worden sei, da sie vermeintlich falsch geparkt hatte.