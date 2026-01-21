Das gelang noch keinem Spieler des FC Bayern München zuvor! Aleksandar Pavlovic stellt gegen Union Saint-Gilloise einen neuen Rekord in der Champions League auf

Insgesamt spielte Pavlovic 155 Pässe, lediglich fünf Bälle landeten beim Gegner (97 Prozent Genauigkeit). Als Nebenmann des in die Startelf zurückgekehrten Joshua Kimmich sammelte der FCB-Sechser auch die meisten Ballkontakte (164) aller eingesetzten Spieler auf dem Rasen.

Wettbewerbsübergreifend war die Partie gegen Saint-Gilloise bereits der 25. Einsatz für Pavlovic in der laufenden Saison. In der Champions League durfte er dabei in jeder der sieben Begegnungen von Beginn an spielen.