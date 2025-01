Barca und Real liefern sich in Saudi-Arabien einen atemberaubenden Schlagabtausch, bei dem die Katalanen das bessere Ende für sich haben.

Trainer Hansi Flick hat seinen ersten Titel mit dem FC Barcelona gewonnen und dem Erzrivalen Real Madrid auch in der spanischen Supercopa eine krachende Niederlage verpasst. Barca triumphierte im Duell in Dschidda/Saudi-Arabien am Sonntag 5:2 (4:1) und düpierte die Königlichen wie schon beim 4:0 im Liga-Hinspiel Ende Oktober in Madrid.

Es war das erste Mal seit 1963, dass Barcelona in zwei aufeinander folgenden Clasicos mindestens vier Tore gelangen.