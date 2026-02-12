Manuel Neuer bewahrte den FC Bayern zunächst mit einem tollen Reflex vor einem Rückstand. Dann sorgten Harry Kane und Luis Diaz mit ihren Toren für die Entscheidung, Michael Olise lieferte noch einen schönen Assist. Sie waren die Garanten für den Münchner 2:0-Sieg gegen RB Leipzig und somit für den ersten Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal seit 2020.
"Das geht manchmal ein bisschen unter": Bayern-Boss Max Eberl verteilt nach Sieg gegen RB Leipzig überraschendes Sonderlob
"Am langen Ende sind Lucho und Michael für uns elementar wichtige Spieler, genau wie es Harry ist", lobte Sportvorstand Max Eberl nach Abpfiff das Offensivtrio, ehe er ein etwas überraschendes Sonderlob verteilte: "Und Aleks, der für mich heute sehr, sehr gut gespielt hat." Tatsächlich zeigte Pavlovic gegen Leipzig aber eine eher wechselhafte Leistung.
In Minute 18 klärte er einen Kane-Kopfball knapp vor der Linie ungewollt per Kopf. In Minute 38 hatte er Glück, dass er für eine wilde Grätsche gegen Yan Diomande keine Gelbe Karte sah. Die bekam er in Minute 70 doch noch - und zwar für seine Teilnahme an einer Rudelbildung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit scheiterte Pavlovic mit einem präzisen Distanzschuss an Leipzig-Keeper Maarten Vandevoordt.
Der 21-Jährige gewann für einen defensiven Mittelfeldspieler nur schwache 33 Prozent seiner Zweikämpfe. Insgesamt sammelte er 82 Ballaktionen und 74 Pässe, für seine sehr hohen Verhältnisse sind das eher durchschnittliche Werte. Beim 2:0-Sieg in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise Ende Januar hatte Pavlovic noch einen Rekord aufgestellt, als er 150 erfolgreiche Pässe spielte - mehr als je ein anderer Münchner in einem Königsklassen-Spiel.
- Getty Images
Max Eberl über Aleksandar Pavlovic: "Ein unglaublich aktiver Spieler"
Was Eberl bei Pavlovic denn konkret so gut gefallen hat? Auf Nachfrage sang der Sportvorstand ein wahres Loblied, das sich aber weniger auf Pavlovics' Leistung gegen Leipzig als dessen allgemeine Stärken bezog: "Er ist ein unglaublich aktiver Spieler, macht unglaublich lange Wege, auch defensiv, schließt immer wieder Räume, gewinnt Zweikämpfe, wichtige Zweikämpfe."
Pavlovics Nebenmann Joshua Kimmich sei zwar "mehr der Spiritus Rector" des Münchner Spiels. Eine Aussage, die besonders Karl-Heinz Rummenigge gefallen dürfte - der langjährige Vorstandsvorsitzende und jetzige Aufsichtsrat des FC Bayern liebt bekanntlich lateinische Redewendungen. Aber zurück zum Thema: "Und Aleks ist einfach die Maschine, die läuft, die tut, die macht. Das geht manchmal ein bisschen unter bei den ganzen Toren, die von anderen Spielern geschossen werden. Aleks ist momentan in einer sehr, sehr guten Form."
Josip Stanisic wird zum Spieler des Spiels gekürt
Etwas überraschend war übrigens nicht nur Eberls Lobgesang auf den 21-jährigen Mittelfeldspieler. Sondern auch das Ergebnis der Wahl zum Spieler des Spiels, denn die fiel weder auf einen der beiden Torschützen, noch auf Neuer oder gar Pavlovic - sondern auf Josip Stanisic. Das dürfte im Leipziger Lager durchaus als Hohn und Spott aufgefasst worden sein.
Stanisic löste schließlich die Aufreger-Szene des Spiels aus, als er Antonio Nusa in Minute 27 an der Strafraumgrenze - mutmaßlich knapp außerhalb - zu Fall brachte. Schiedsrichter Daniel Siebert ließ weiterspielen, die Leipziger forderten vehement Elfmeter oder wenigstens Foul. Trainer Ole Werner hielt wegen der Szene anschließend eine wahre Wutrede. In der zweiten Halbzeit sah Stanisic zunächst Gelb wegen Reklamierens, ehe er 91 Sekunden später am Ende eines Sturmlaufs den Elfmeter herausholte, den Kane zur wegweisenden Führung verwandelte.
Aleksandar Pavlovic: Seine Leistungsdaten in dieser Saison
Wettbewerb Spiele Tore Assists Gelbe Karten Champions League 8 - - - Bundesliga 18 2 1 2 DFB-Pokal 4 - - 2