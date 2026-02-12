"Das geht manchmal ein bisschen unter": Bayern-Boss Max Eberl verteilt nach Sieg gegen RB Leipzig überraschendes Sonderlob

"Am langen Ende sind Lucho und Michael für uns elementar wichtige Spieler, genau wie es Harry ist", lobte Sportvorstand Max Eberl nach Abpfiff das Offensivtrio, ehe er ein etwas überraschendes Sonderlob verteilte: "Und Aleks, der für mich heute sehr, sehr gut gespielt hat." Tatsächlich zeigte Pavlovic gegen Leipzig aber eine eher wechselhafte Leistung.

In Minute 18 klärte er einen Kane-Kopfball knapp vor der Linie ungewollt per Kopf. In Minute 38 hatte er Glück, dass er für eine wilde Grätsche gegen Yan Diomande keine Gelbe Karte sah. Die bekam er in Minute 70 doch noch - und zwar für seine Teilnahme an einer Rudelbildung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit scheiterte Pavlovic mit einem präzisen Distanzschuss an Leipzig-Keeper Maarten Vandevoordt.

Der 21-Jährige gewann für einen defensiven Mittelfeldspieler nur schwache 33 Prozent seiner Zweikämpfe. Insgesamt sammelte er 82 Ballaktionen und 74 Pässe, für seine sehr hohen Verhältnisse sind das eher durchschnittliche Werte. Beim 2:0-Sieg in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise Ende Januar hatte Pavlovic noch einen Rekord aufgestellt, als er 150 erfolgreiche Pässe spielte - mehr als je ein anderer Münchner in einem Königsklassen-Spiel.