"Das Gefühl wird stark sein": Arne Slot wendet sich mit emotionaler Botschaft an die Fans des FC Liverpool

Jota und sein Bruder Andre Silva waren im Juli bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Die Tragödie löste Bestürzung in der gesamten Fußballwelt aus. Jota, der von 2017 bis 2020 für Wolverhampton gespielt und zuletzt in Liverpool unter Vertrag gestanden hatte, wurde 28 Jahre alt. Er hinterließ seine Ehefrau, die er zehn Tage vor seinem Tod geheiratet hatte, sowie drei gemeinsame Kinder.

Slot, der mit dem englischen Meister sportlich eine durchwachsene Saison erlebt, hob den Zusammenhalt der vergangenen Monate im Klub hervor. "Diese Fähigkeit, vereint zu sein, war in einem Jahr, das uns einige unserer höchsten und tiefsten Tiefen beschert hat, eine unserer wichtigsten Eigenschaften", schrieb der LFC-Coach: "Wenn wir über alles nachdenken, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist, entsteht eine Achterbahnfahrt der Gefühle."