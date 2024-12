Neuer konnte gegen Leverkusen nur eine Viertelstunde mitwirken. Nach Foul an Frimpong musste der Bayern-Keeper vom Platz.

Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer ist im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen am Dienstagabend früh vom Platz geflogen. Für ein Foul an Jeremie Frimpong sah Neuer in der 17. Minute die Rote Karte.