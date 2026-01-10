Titelverteidiger Crystal Palace ist im englischen FA Cup beim Sechstligisten FC Macclesfield ausgeschieden - und hat sich damit eine historische Blamage geleistet. Das Team des ehemaligen Bundesliga-Trainers Oliver Glasner scheiterte in der dritten Runde mit 1:2 (0:1) beim krassen Außenseiter. Laut BBC ist es die "größte Sensation" in der Geschichte des traditionsreichen Pokalwettbewerbs, denn beide Klubs trennen 117 Tabellenplätze. Zum ersten Mal seit der Saison 1908/09 warf eine Amateur-Mannschaft den Titelverteidiger im FA-Cup raus.
Das gab es seit 1908 nicht mehr: Amateur-Team schafft gegen Crystal Palace Sensation im FA-Cup
- Getty Images Sport
Palace-Trainer Oliver Glasner: "Habe keine Erklärung"
"Ehrlich gesagt habe ich keine Erklärung für das, was ich heute gesehen habe. Wir können Ausreden finden, aber für solche Spiele braucht man keine Taktik und keinen Trainer", sagte Glasner, der auf mehrere Stammspieler verzichtete, der BBC und kritisierte sein Team: "Ich denke, wenn man einfach zeigt, wozu man fähig ist, und Stolz zeigt, dann tritt man anders auf." Er habe "keinerlei Qualität" und "niemanden gesehen, der ein Dribbling gewinnen konnte".
- AFP
Rooney-Bruder John coacht Außenseiter Macclesfield zum Sieg
Paul Dawson (43.) und Isaac Buckley-Ricketts (61.) erzielten die Tore für den Aufsteiger in die National League North. Der Klub war erst im Oktober 2020 als Nachfolger von Macclesfield Town gegründet worden und hatte in der neunten Liga den Spielbetrieb aufgenommen. Trainer ist John Rooney, der jüngere Bruder des ehemaligen englischen Nationalmannschaftskapitäns Wayne Rooney.
Für Crystal Palace, das im Mai überraschend das Finale gegen Manchester City mit 1:0 gewonnen hatte, verkürzte Yeremy Pino (90.). Doch es reichte nicht mehr, um die Pleite abzuwenden. Die Fans des Sechstligisten stürmten nach dem Abpfiff den Platz.