Das gab es seit 1908 nicht mehr: Amateur-Team schafft gegen Crystal Palace Sensation im FA-Cup

Paul Dawson (43.) und Isaac Buckley-Ricketts (61.) erzielten die Tore für den Aufsteiger in die National League North. Der Klub war erst im Oktober 2020 als Nachfolger von Macclesfield Town gegründet worden und hatte in der neunten Liga den Spielbetrieb aufgenommen. Trainer ist John Rooney, der jüngere Bruder des ehemaligen englischen Nationalmannschaftskapitäns Wayne Rooney.

Für Crystal Palace, das im Mai überraschend das Finale gegen Manchester City mit 1:0 gewonnen hatte, verkürzte Yeremy Pino (90.). Doch es reichte nicht mehr, um die Pleite abzuwenden. Die Fans des Sechstligisten stürmten nach dem Abpfiff den Platz.