"Das einzige Problem ist, dass …": Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp spricht offen über die Deutschlands Chancen bei der WM 2026

Jürgen Klopp (58) ist zuversichtlich, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine gute Rollen spielen wird. Das erklärte der frühere Coach des FC Liverpool und heutige Fußballchef von Red Bull am Freitag.
Klopp, frisch gebackener TV-Experte für die Endrunde im kommenden Sommer, betonte zunächst, dass sich Deutschland erstmal noch qualifizieren müsse, aber grundsätzlich "freue ich mich über die Konstellation mit Julian Nagelsmann und dieser Mannschaft. Wir haben ganz viel Talent drin."
Nach der zum Großteil überzeugenden Heim-EM im Sommer 2024 gab es mehrere ernüchternde Auftritte des DFB-Teams, darunter gewiss der Tiefpunkt der 0:2-Niederlage in der Slowakei Anfang September. Zuletzt aber hätten Nagelsmanns Schützlinge wieder "die Ergebnisse eingefahren" und auch darum ist Klopp grundsätzlich guter Dinge.
Er führte aus, worauf es ankommt: "Wir haben eine wirklich talentierte Truppe. Aber beim Turnier wird es darum gehen, dass wir in einen Spirit finden, in dem wir uns da so richtig reinbeißen können. Ich bin sehr optimistisch, dass uns das gelingen kann." Die Einschränkung des Schwarzwälders folgte allerdings auch: "Das einzige Problem ist, dass die anderen Nationen auch relativ gute Mannschaften haben. Aber wir haben auf jeden Fall genug Talent, um ein richtig gutes Turnier zu spielen."
- Getty Images
WM 2026: Jürgen Klopp kehrte in die Rolle des TV-Experten zurück
Deutschland führt die Qualifikationsgruppe A nach vier Spielen vor den punktgleichen Slowaken an und hat das Lösen des WM-Tickets in den eigenen Händen. Zum Abschluss stehen noch Duelle mit Schlusslicht Luxemburg (14. November) und eben der Slowakei (17. November) an.
Sollte Deutschland es zur Endrunde schaffen, dann wird auch Klopp die Begegnungen genau unter die Lupe nehmen. Er ist seit Freitag offiziell WM-Experte bei MagentaTV und wird dort unter anderem mit Bayern-Ikone Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) die Partien beleuchten.
"Ich habe richtig Lust, diese WM nochmal aus der Experten-Perspektive zu erleben. Gleichzeitig weiß ich, dass dieses Marathon-Turnier seine ganz eigenen Herausforderungen bieten wird", sagte der frühere Erfolgstrainer von Liverpool, BVB und Mainz 05: "Wir wollen bei MagentaTV die Menschen mit der richtigen Mischung aus Fußball-Expertise und Unterhaltung begeistern und immer nah am Geschehen sein."
Jürgen Klopps Cheftrainerstationen:
- FSV Mainz 05: 2001 bis 2008
- Borussia Dortmund: 2008 bis 2015
- FC Liverpool: 2015 bis 2024