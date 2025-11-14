"Das einzige Problem ist, dass …": Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp spricht offen über die Deutschlands Chancen bei der WM 2026

Klopp, frisch gebackener TV-Experte für die Endrunde im kommenden Sommer, betonte zunächst, dass sich Deutschland erstmal noch qualifizieren müsse, aber grundsätzlich "freue ich mich über die Konstellation mit Julian Nagelsmann und dieser Mannschaft. Wir haben ganz viel Talent drin."

Nach der zum Großteil überzeugenden Heim-EM im Sommer 2024 gab es mehrere ernüchternde Auftritte des DFB-Teams, darunter gewiss der Tiefpunkt der 0:2-Niederlage in der Slowakei Anfang September. Zuletzt aber hätten Nagelsmanns Schützlinge wieder "die Ergebnisse eingefahren" und auch darum ist Klopp grundsätzlich guter Dinge.

Er führte aus, worauf es ankommt: "Wir haben eine wirklich talentierte Truppe. Aber beim Turnier wird es darum gehen, dass wir in einen Spirit finden, in dem wir uns da so richtig reinbeißen können. Ich bin sehr optimistisch, dass uns das gelingen kann." Die Einschränkung des Schwarzwälders folgte allerdings auch: "Das einzige Problem ist, dass die anderen Nationen auch relativ gute Mannschaften haben. Aber wir haben auf jeden Fall genug Talent, um ein richtig gutes Turnier zu spielen."