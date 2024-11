Die Weltfußballerin erzählt, dass Lamine Yamal ein Angebot bei der Ballon-d'Or-Vergabe entschieden abgelehnt hat.

Ballon-d'Or-Gewinnerin Aitana Bonmatí hat verraten, dass sich Barcelonas Lamine Yamal bei der Preisverleihung in Paris am Montag geweigert habe, den goldenen Ball zu berühren. Der 17-Jährige habe dies damit begründet, dass ein Berühren des Preises Unglück bringe - und er deshalb möglicherweise den Ballon d'Or in seiner Karriere nicht gewinnen werde.