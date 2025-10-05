Das brachte erst ein Spieler in der Bundesliga-Geschichte zustande! Gelbe Karte hat kuriosen "Meilenstein" zufolge

Für Kohr sind Schlagzeilen wie diese nichts Neues. In der Partie des 4. Spieltags beim FC Augsburg (4:1) hatte der 31-Jährige den achten Platzverweis seiner Karriere kassiert - und damit den Bundesliga-Rekord eingestellt.

Durch die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels war der FSV-Profi in seinem 310. Spiel mit Jens Nowotny und Luiz Gustavo gleichgezogen.