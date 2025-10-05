Dominik KohrGetty

Das brachte erst ein Spieler in der Bundesliga-Geschichte zustande! Gelbe Karte hat kuriosen "Meilenstein" zufolge

Vor ihm erreichte nur ein Spieler diesen kuriosen Meilenstein in der Bundesliga. Jetzt ist Stefan Effenberg nicht mehr alleine.

Dominik Kohr hat am Sonntag als zweiter Profi in der Bundesliga-Geschichte die 100er-Marke an Gelben Karten geknackt. 

  • WAS IST PASSIERT?

    Der Verteidiger des FSV Mainz 05 durchbrach im Auswärtsspiel beim Hamburger SV die "Schallmauer", als er in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit HSV-Akteur Nicolai Remberg auflaufen ließ. Es war die 100. Gelbe Karte in seinem 311. Bundesliga-Spiel.

  • EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:

    Vor Kohr hatte bislang nur Stefan Effenberg diesen "Meilenstein" erreicht. Effe kassierte in seiner Karriere 114 Gelbe Karten in 370 Spielen.

  • DOMINIK KOHR MAINZ Getty Images

    WUSSTEST DU DAS?

    Für Kohr sind Schlagzeilen wie diese nichts Neues. In der Partie des 4. Spieltags beim FC Augsburg (4:1) hatte der 31-Jährige den achten Platzverweis seiner Karriere kassiert - und damit den Bundesliga-Rekord eingestellt. 

    Durch die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels war der FSV-Profi in seinem 310. Spiel mit Jens Nowotny und Luiz Gustavo gleichgezogen.

