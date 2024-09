Real glänzt in der Offensive bislang noch nicht so, wie es die Namen vermuten lassen. Ein Ex-Spieler spricht die Probleme nun an.

Takefusa Kubo, ehemaliger Spieler von Real Madrid und aktuell bei Real Sociedad unter Vertrag, hat die Probleme in der Offensive der Königlichen analysiert und darauf hingewiesen, dass Kylian Mbappé seiner Meinung nach auf einer falschen Position eingesetzt wird.