"Ich bereue viele Dinge", sagte Messi im mexikanischen Podcast 'Miro de Atras'. In der Folge bezog der Weltmeister von 2022 sich jedoch nicht auf sportliche Themen
"Das bereue ich zutiefst": Lionel Messi spricht offen über ein großes Versäumnis
Stattdessen nannte er als Beispiel "als Kind nicht Englisch gelernt zu haben". Der Argentinier führte weiter aus: "Ich hatte genügend Zeit dafür, zumindest Englisch zu lernen, aber ich tat es nicht. Das bereue ich zutiefst."
Dieses Manko habe ihm im Lauf seines Lebens immer wieder Probleme bereitet: "Ich habe Situationen erlebt, in denen ich mit unglaublichen und spektakulären Persönlichkeiten hätte reden können, und fühlte mich dann immer ziemlich ungebildet." Das sei für ihn unangenehm gewesen. "Ich dachte immer, was für ein Idiot ich bin", erzählte der 38-Jährige. Daher weise er seine Kinder nun stets darauf hin, wie wichtig Bildung sei.
Lionel Messi wechselte mit 13 Jahren zum FC Barcelona
Messi zog bereits im Alter von 13 Jahren aus seiner Heimatstadt Rosario nach Barcelona, wo er in La Masia, der berühmten Jugendakademie des FC Barcelona, fußballerisch ausgebildet wurde. Seinen Schulabschluss habe er gemeinsam mit anderen Nachwuchsspielern des FC Barcelona gemacht, erklärte er in dem Podcast. Sein letztes Schuljahr in Argentinien vor dem Umzug nach Europa sei hingegen "ein Desaster" gewesen.
Allerdings betonte der Argentinier auch, dass er den Fußball als eine Schule des Lebens betrachte. "Du lernst durch den Fußball viel, und er vermittelt viele Werte", sagte er.
Messi spricht in der Öffentlichkeit bis heute so gut wie nie Englisch. Seit 2023 spielt er für den MLS-Klub Inter Miami in den USA, soll sich dort allerdings vor allem in der spanischsprachigen Community bewegen. Dennoch soll er seine Sprachkenntnisse inzwischen verbessert haben, wurde im vergangenen Jahr auch dabei beobachtet, wie er mit dem Unparteiischen auf Englisch kommunizierte.
Der Saisonstart für Inter Miami ist mit einer 0:3-Niederlage bei Los Angeles FC in die Hose gegangen. Die Chance auf Wiedergutmachung besteht für Messi und Co. am Montag (1 Uhr MESZ) bei Orlando City.
Lionel Messis Torbilanz:
- FC Barcelona: 672 Tore
- Paris Saint-Germain: 32 Tore
- Inter Miami: 77 Tore
- Argentinien: 115 Tore