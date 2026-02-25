"Das bereue ich zutiefst": Lionel Messi spricht offen über ein großes Versäumnis

Messi zog bereits im Alter von 13 Jahren aus seiner Heimatstadt Rosario nach Barcelona, wo er in La Masia, der berühmten Jugendakademie des FC Barcelona, fußballerisch ausgebildet wurde. Seinen Schulabschluss habe er gemeinsam mit anderen Nachwuchsspielern des FC Barcelona gemacht, erklärte er in dem Podcast. Sein letztes Schuljahr in Argentinien vor dem Umzug nach Europa sei hingegen "ein Desaster" gewesen.

Allerdings betonte der Argentinier auch, dass er den Fußball als eine Schule des Lebens betrachte. "Du lernst durch den Fußball viel, und er vermittelt viele Werte", sagte er.

Messi spricht in der Öffentlichkeit bis heute so gut wie nie Englisch. Seit 2023 spielt er für den MLS-Klub Inter Miami in den USA, soll sich dort allerdings vor allem in der spanischsprachigen Community bewegen. Dennoch soll er seine Sprachkenntnisse inzwischen verbessert haben, wurde im vergangenen Jahr auch dabei beobachtet, wie er mit dem Unparteiischen auf Englisch kommunizierte.

Der Saisonstart für Inter Miami ist mit einer 0:3-Niederlage bei Los Angeles FC in die Hose gegangen. Die Chance auf Wiedergutmachung besteht für Messi und Co. am Montag (1 Uhr MESZ) bei Orlando City.