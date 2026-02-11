„Das beeinträchtigt meine Spieler!“ – Liam Rosenior ärgert sich über Handspielentscheidung gegen Leeds, während Chelsea zu Hause unentschieden spielt.

Das Ergebnis war für die Gastgeber besonders ärgerlich, da sie während des Großteils des Spiels deutlich überlegen waren. Bis zur 66. Minute hatte Chelsea das Spiel vollständig unter Kontrolle und Leeds auf wenige Chancen beschränkt, während sie einen ihrer flüssigsten Spielzüge der Saison zeigten. Joao Pedro hatte mit einem eleganten Heber den Torreigen eröffnet, und als Cole Palmer einen Elfmeter verwandelte, schien das Spiel gelaufen zu sein.

Eine ungeschickte Aktion von Moises Caicedo führte jedoch zu einem Elfmeter für Leeds, den Lukas Nmecha verwandelte und den Gästen damit eine Chance auf den Ausgleich gab. Dieser Fehler löste einen plötzlichen und unerklärlichen Einbruch aus. Der Ausgleichstreffer folgte nur wenige Augenblicke später, sodass Chelsea zwei Punkte verschenkte, obwohl Leeds in den anderen 85 Minuten des Spiels kaum Gefahr vor dem Tor ausgelöst hatte.

„Das Lächerliche für uns ist, dass sie es geschafft haben, innerhalb von fünf Minuten zwei Tore zu schießen, obwohl wir in den anderen 90 Minuten des Spiels die weitaus bessere Mannschaft waren“, beklagte Rosenior.

„Moises Caicedo ist ein großartiger Spieler, für mich ist er der Beste. Wir haben eine schlechte Entscheidung getroffen. Eigentlich auch, wie es zu dieser Spielsituation gekommen ist. Wir haben in diesem Moment einige schlechte Entscheidungen getroffen, was unseren Druck angeht, und einen Elfmeter verursacht, obwohl ich mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern kann, dass Leeds einen Schuss oder eine Chance in diesem Spiel hatte.“