AFP
„Das beeinträchtigt meine Spieler!“ – Liam Rosenior ärgert sich über Handspielentscheidung gegen Leeds, während Chelsea zu Hause unentschieden spielt.
Umstrittener Ausgleichstreffer löst Wut in Stamford Bridge aus
Chelsea schien auf dem besten Weg zu einem wichtigen fünften Sieg in Folge in der Premier League zu sein, nachdem Joao Pedro und Cole Palmer mit ihren Toren eine komfortable 2:0-Führung im Stamford Bridge erzielt hatten. Die Gastgeber hatten über eine Stunde lang selbstbewusst und präzise gespielt, doch in einer hektischen fünfminütigen Phase in der zweiten Halbzeit kippte die Stimmung, was schließlich in einem heftig umstrittenen Ausgleichstreffer durch den eingewechselten Noah Okafor von Leeds United gipfelte.
Die Blues waren während der Vorbereitungsphase zum Ausgleichstor außer sich, da sowohl die Spieler als auch die Betreuer der Meinung waren, dass der Leeds-Spieler Jayden Bogle den Ball in der Spielphase unmittelbar vor dem Tor mit der Hand gespielt hatte. Der Vorfall sorgte für sichtbare Verwirrung in der Abwehr von Chelsea, mehrere Verteidiger hielten inne und warteten auf einen Pfiff, der jedoch ausblieb. Diese kurze Unaufmerksamkeit nutzten die Gäste gnadenlos aus und holten sich einen Punkt, der nicht nur die Champions-League-Hoffnungen von Chelsea zunichte machte, sondern auch ihren Trainer an der Seitenlinie in Rage versetzte.
- AFP
„Es wirkt sich auf meine Spieler aus“ – Rosenior über den Vorfall
In der Pressekonferenz nach dem Spiel machte Rosenior gegenüber den Reportern keinen Hehl aus seiner Enttäuschung über die Schiedsrichterleistung. Er argumentierte, dass die Nichtbestrafung des Handspiels einen psychologischen Dominoeffekt ausgelöst habe, der direkt zum Tor geführt habe. Der Chelsea-Trainer kritisierte jedoch auch seine eigene Mannschaft und meinte, dass ihre Reaktion auf die vermeintliche Ungerechtigkeit unprofessionell und letztlich kostspielig gewesen sei.
„Der Junge spielt den Ball mit der Hand. Das beeinflusst meine Spieler in diesem Moment. Sie denken, es ist ein Handspiel, sie schalten ab, wir klären den Ball nicht und sie schießen ein Tor“, erklärte Rosenior, sichtlich aufgebracht über den Ablauf der Ereignisse.
„Dann gab es 25 Minuten lang eine Angriffswelle nach der anderen. Wir müssen sicherstellen, dass wir solche Momente im Griff haben und professionell bleiben.“
Auf der Suche nach intelligenteren Fußballwetten? Holen Sie sich Expertenvorschauen, datengestützte Vorhersagen und gewinnbringende Einblicke mit GOAL Tips auf Telegram. Treten Sie jetzt unserer wachsenden Community bei!
Dominanz durch „lächerlichen“ Zauber verspielt
Das Ergebnis war für die Gastgeber besonders ärgerlich, da sie während des Großteils des Spiels deutlich überlegen waren. Bis zur 66. Minute hatte Chelsea das Spiel vollständig unter Kontrolle und Leeds auf wenige Chancen beschränkt, während sie einen ihrer flüssigsten Spielzüge der Saison zeigten. Joao Pedro hatte mit einem eleganten Heber den Torreigen eröffnet, und als Cole Palmer einen Elfmeter verwandelte, schien das Spiel gelaufen zu sein.
Eine ungeschickte Aktion von Moises Caicedo führte jedoch zu einem Elfmeter für Leeds, den Lukas Nmecha verwandelte und den Gästen damit eine Chance auf den Ausgleich gab. Dieser Fehler löste einen plötzlichen und unerklärlichen Einbruch aus. Der Ausgleichstreffer folgte nur wenige Augenblicke später, sodass Chelsea zwei Punkte verschenkte, obwohl Leeds in den anderen 85 Minuten des Spiels kaum Gefahr vor dem Tor ausgelöst hatte.
„Das Lächerliche für uns ist, dass sie es geschafft haben, innerhalb von fünf Minuten zwei Tore zu schießen, obwohl wir in den anderen 90 Minuten des Spiels die weitaus bessere Mannschaft waren“, beklagte Rosenior.
„Moises Caicedo ist ein großartiger Spieler, für mich ist er der Beste. Wir haben eine schlechte Entscheidung getroffen. Eigentlich auch, wie es zu dieser Spielsituation gekommen ist. Wir haben in diesem Moment einige schlechte Entscheidungen getroffen, was unseren Druck angeht, und einen Elfmeter verursacht, obwohl ich mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern kann, dass Leeds einen Schuss oder eine Chance in diesem Spiel hatte.“
- Getty Images Sport
Die vier besten Chancen wurden vertan
Um das Elend noch zu verschlimmern, verspielte Chelsea in der Nachspielzeit eine goldene Gelegenheit, das Spiel zu gewinnen. Palmer, normalerweise der zuverlässigste Torjäger der Mannschaft, schoss aus zwei Metern Entfernung irgendwie über die Latte, nachdem er von Caicedo perfekt in Szene gesetzt worden war. Es war ein Fehlschuss, der die Fans mit den Händen über dem Kopf zurückließ und einen Abend voller Frustration zusammenfasste.
„Das ist eine bittere Pille“, gab Rosenior zu. „Ein Teil unseres Spiels in Ballbesitz, unser Pressing und unsere Energie waren genau das, was ich sehen wollte. Umso bitterer ist es, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben.“
Das Unentschieden ist eine bedeutende verpasste Chance. Da United ebenfalls Punkte bei einem 1:1-Unentschieden bei West Ham liegen ließ, hätte ein Sieg Chelsea an den Red Devils vorbei auf den vierten Platz gebracht. Stattdessen bleiben sie auf dem fünften Platz, einen Punkt hinter ihren Rivalen, und wissen, dass sie aufgrund von fünf verrückten Minuten eine riesige Chance verpasst haben.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung