"Das bedeutet, dass ich nicht auftauche": FC Augsburg verspottet Bayern Münchens Torjäger Harry Kane

Zuvor hatte Kane bei der 1:2-Niederlage seiner Roten einen blassen Auftritt hingelegt (SPOX-Note: 4,5). Der mit Abstand beste Torschütze der Bundesliga blieb unter anderem ohne Torschuss und ohne Torschussvorlage. Kane war stets darauf bedacht, sich aus Augsburgs Defensivschlingen zu befreien. Deshalb war er zwar gewohnt umtriebig, jedoch nicht immer mit einem glücklichen Händchen. Vor allem nach der Pause trat Kane kaum in Erscheinung. Es habe "die Energie gefehlt", gestand er später.

Diese fehlende Energie führte dazu, dass die Gäste den Rückstand durch einen Treffer Hiroki Itos (23.) durch Tore von Arthur Chaves (75.) und Han-Noah Massengo (81.) noch drehten. Für die Bayern war es die erste Niederlage in der Bundesliga seit März 2025. Zum ersten Mal nach 27 Partien im deutschen Oberhaus gingen die Münchener als Verlierer vom Platz und das gegen den zuvor in fünf Spielen sieglosen FCA.