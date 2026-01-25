Nach dem Sieg gegen Rekordmeister Bayern München in der Allianz Arena hat sich die Social-Media-Abteilung des FC Augsburg einen Scherz auf Kosten von FCB-Torjäger Harry Kane erlaubt.
"Das bedeutet, dass ich nicht auftauche": FC Augsburg verspottet Bayern Münchens Torjäger Harry Kane
Auf ihrem offiziellen englischsprachigen Account bei X posteten die Fuggerstädter im Anschluss an den Schlusspfiff einen imaginären Chatverlauf. Er lautet:
- "Wann kommst du?"
- Die Antwort darauf: Ein Foto von Harry Kane.
- "Was zur Hölle bedeutet das?"
- Die Antwort: "Das bedeutet, dass ich nicht auftauche."
- Getty Images
Augsburg veräppelt Harry Kane: Gemischte Reaktionen
Die Reaktionen auf das bekannte Meme fielen gemischt aus. Während einige User den Scherz lustig fanden, gab es auch kritische Antworten. Mehrere User wiesen darauf hin, dass Kane in dieser Saison mehr Tore als Augsburg markiert habe. Einer schrieb: "Was seid ihr für ein bodenloser Clownsverein. Ab in die 2 Liga mit euch."
Der FCA postete noch eine weitere Graphik mit der Torausbeute Kanes und des FCA und schrieb dazu: "Scherz beiseite, Respekt an Harry Kane. Er spielt eine unfassbare Saison."
Harry Kane mit blassem Auftritt gegen Augsburg
Zuvor hatte Kane bei der 1:2-Niederlage seiner Roten einen blassen Auftritt hingelegt (SPOX-Note: 4,5). Der mit Abstand beste Torschütze der Bundesliga blieb unter anderem ohne Torschuss und ohne Torschussvorlage. Kane war stets darauf bedacht, sich aus Augsburgs Defensivschlingen zu befreien. Deshalb war er zwar gewohnt umtriebig, jedoch nicht immer mit einem glücklichen Händchen. Vor allem nach der Pause trat Kane kaum in Erscheinung. Es habe "die Energie gefehlt", gestand er später.
Diese fehlende Energie führte dazu, dass die Gäste den Rückstand durch einen Treffer Hiroki Itos (23.) durch Tore von Arthur Chaves (75.) und Han-Noah Massengo (81.) noch drehten. Für die Bayern war es die erste Niederlage in der Bundesliga seit März 2025. Zum ersten Mal nach 27 Partien im deutschen Oberhaus gingen die Münchener als Verlierer vom Platz und das gegen den zuvor in fünf Spielen sieglosen FCA.
Die Rekordtransfers des FC Bayern
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace