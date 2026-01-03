West Ham United hat einen Ersatz für den zur AC Mailand abgewanderten deutschen Nationalstürmer Niclas Füllkrug gefunden. Wie der Premier-League-Klub am späten Freitagabend verkündete, wechselt Torjäger Pablo vom portugiesischen Erstligisten Gil Vicente nach London.
Das 92-Fache der Ablöse aus dem vergangenen Sommer! Shootingstar will seinen märchenhaften Aufstieg als Nachfolger von Niclas Füllkrug in der Premier League fortsetzen
Pablo kostete im Sommer noch lediglich 250.000 Euro
Der Angreifer hat einen Viereinhalbjahresvertrag bis Sommer 2030 plus Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Die Ablösesumme beträgt Medienberichten zufolge 23 Millionen Euro.
Damit zahlt West Ham das 92-Fache von dem, was Gil Vicente im vergangenen Sommer für Pablo auf den Tisch gelegt hatte. Von Ligakonkurrent Famalicao war der 22-Jährige 2024 zunächst an Gil Vicente verliehen worden, ein Jahr später verpflichtete der Überraschungsvierte der laufenden Saison in Portugals Oberhaus Pablo dann für lediglich 250.000 Euro Ablöse fest.
In den zurückliegenden Monaten schraubte der Youngster, der am Tag seines Wechsels nach England seinen 22. Geburtstag feierte, seinen Marktwert dann in die Höhe. In zwölf Ligaeinsätzen in dieser Saison waren Pablo für Gil Vicente satte neun Tore gelungen. Zwischenzeitlich setzten ihn muskuläre Probleme außer Gefecht, kurz vor Weihnachten feierte er aber sein Comeback und erzielte beim 2:2 gegen Rio Ave als Joker in der Nachspielzeit den Treffer zum 2:2-Ausgleich.
- AFP
Er beerbt Niclas Füllkrug bei West Ham: Pablo startete bei Gil Vicente durch
Klubangaben zufolge könnte Pablo schon am Samstagnachmittag im Premier-League-Spiel bei Wolverhampton erstmals für West Ham auflaufen. Dabei dürfte er auf ein ähnlich erfreuliches Debüt hoffen wie sein Vorgänger Füllkrug, der am Freitagabend erstmals für Milan auf dem Platz stand.
"Ich werde alles für diesen Klub geben und all meine Leidenschaft auf dem Platz lassen", kündigte Pablo bei seiner Vorstellung an. "Die Fans hier lieben Spieler, die wirklich für das Wappen kämpfen, und ich kann versprechen, dass ich bis zum letzten Schweißtropfen alles für diesen Verein in die Waagschale werfen werde."
Der junge Brasilianer verfügt über eine interessante Vita: Als Sohn des ehemaligen brasilianischen Fußballprofis Pena, der ebenfalls als Mittelstürmer unter anderem für den FC Porto und Sporting Braga spielte, wurde er in Portugal geboren. Da sein Papa die letzten Jahre seiner Profikarriere aber wieder in der Heimat verbrachte, wuchs Pablo größtenteils in Brasilien auf, ehe er mit 16 nach Portugal zurückkehrte und bei Famalicao anheuerte.
Dort schaffte er den Sprung zum Profi, konnte sich zunächst aber nicht nachhaltig durchsetzen und wurde in der Rückrunde 2023/24 mit mäßigem Erfolg an den portugiesischen Zweitligisten Pacos Ferreira verliehen. Es folgte die Leihe zu Gil Vicente, wo er sich nach und nach etablierte und eine feste Verpflichtung erarbeitete. Mit den fulminanten ersten Monaten in dieser Spielzeit hievte sich Pablo dann in die Notizbücher größerer Vereine, West Ham erhielt nun den Zuschlag.
Pablo wird Füllkrug-Nachfolger bei West Ham: Seine Zahlen bei Gil Vicente
- Einsätze: 36
- Tore: 14
- Assists: 1
- Gelbe Karten: 6