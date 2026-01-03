Das 92-Fache der Ablöse aus dem vergangenen Sommer! Shootingstar will seinen märchenhaften Aufstieg als Nachfolger von Niclas Füllkrug in der Premier League fortsetzen

Klubangaben zufolge könnte Pablo schon am Samstagnachmittag im Premier-League-Spiel bei Wolverhampton erstmals für West Ham auflaufen. Dabei dürfte er auf ein ähnlich erfreuliches Debüt hoffen wie sein Vorgänger Füllkrug, der am Freitagabend erstmals für Milan auf dem Platz stand.

"Ich werde alles für diesen Klub geben und all meine Leidenschaft auf dem Platz lassen", kündigte Pablo bei seiner Vorstellung an. "Die Fans hier lieben Spieler, die wirklich für das Wappen kämpfen, und ich kann versprechen, dass ich bis zum letzten Schweißtropfen alles für diesen Verein in die Waagschale werfen werde."

Der junge Brasilianer verfügt über eine interessante Vita: Als Sohn des ehemaligen brasilianischen Fußballprofis Pena, der ebenfalls als Mittelstürmer unter anderem für den FC Porto und Sporting Braga spielte, wurde er in Portugal geboren. Da sein Papa die letzten Jahre seiner Profikarriere aber wieder in der Heimat verbrachte, wuchs Pablo größtenteils in Brasilien auf, ehe er mit 16 nach Portugal zurückkehrte und bei Famalicao anheuerte.

Dort schaffte er den Sprung zum Profi, konnte sich zunächst aber nicht nachhaltig durchsetzen und wurde in der Rückrunde 2023/24 mit mäßigem Erfolg an den portugiesischen Zweitligisten Pacos Ferreira verliehen. Es folgte die Leihe zu Gil Vicente, wo er sich nach und nach etablierte und eine feste Verpflichtung erarbeitete. Mit den fulminanten ersten Monaten in dieser Spielzeit hievte sich Pablo dann in die Notizbücher größerer Vereine, West Ham erhielt nun den Zuschlag.