Darts Team WM 2025 in Frankfurt: Wer ist für Deutschland dabei?

Vom 12. bis zum 15. Juni geht der PDC World Cup of Darts in Frankfurt über die Bühne. Wer bei der Team-WM für Deutschland dabei ist, erfahrt Ihr hier.

In Frankfurt steigt in diesem Jahr die 15. Auflage des PDC World Cup of Darts. Das Turnier findet in der Eissporthalle Frankfurt vom 12. bis zum 15. Juni statt. Deutschland zählt zu einer der 40 Teams, die bei der Team-WM um den Titel kämpfen.

GOAL verrät Euch, wer bei der Team-WM für Deutschland teilnimmt.