Darts heute live: Wer zeigt / überträgt World Matchplay 2025 im Live Stream und live im Free TV?

Heute beginnt mit dem World Matchplay das zweitwichtigste Dartsturnier des Jahres nach der WM. Über 800.000 Pfund Preisgeld werden vergeben, alleine der Sieger bekommt ein Viertel davon. Alle Infos zur Übertragung gibt es für Euch hier bei GOAL.

Vom 19. bis 27. Juli duellieren sich 32 Dartsprofis im Emperess Ballroom des Winter Gardens von Blackpool um die Trophäe und eine Menge Preisgeld. Rekordgewinner des Turniers ist auch hier natürlich Phil "The Power" Taylor, letztes Jahr konnte sich Luke Humphries mit 18:15 im Finale gegen Michael van Gerwen durchsetzen. Qualifiziert sind sowohl die ersten 16 der PDC Order of Merit und die ersten 16 der Pro Tour Order of Merit. Zwei Deutsche dürfen auch mitmischen, Martin Schindler trifft in Runde 1 auf Jonny Clayton und Ricardo Pietreczko bekommt es mit Chris Dobey zu tun.

Wo das Spektakel live im TV und Livestream übertragen wird, lest Ihr hier bei GOAL.