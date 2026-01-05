"Darf sich nicht mehr so lange ziehen": Jan-Christian Dreesen erhöht im Vertragspoker Druck auf Star des FC Bayern München

"Upa hat ein Angebot von uns vorliegen, das wir auch noch mal verbessert haben. Das wurde auch schon mehrfach mit seinen Beratern diskutiert und jetzt auch noch mal mit ihm selber", sagte Dreesen laut t-online beim Besuch des Fanclubs "De roud-weissen Neifinger" am Sonntag in Neufahrn nahe München. "Ich glaube, das, was er jetzt da liegen hat, das sollte er unterschreiben", betonte Dreesen und erklärte, dass Bayern sein Angebot nun nicht mehr nachbessern werde.

Die Upamecano vorliegende Offerte sei bereits "außerordentlich gut", weil der Franzose "seit anderthalb Jahren jetzt auch sehr gut gespielt hat", so Dreesen weiter. Der deutsche Meister will Upamecano unbedingt halten, der Abwehrmann stellte in den Verhandlungen zuletzt angeblich enorm hohe Gehaltsforderungen. Ob der FCB diese mit seinem aktuellen Angebot erfüllt oder man sich auf einen Kompromiss einigen würde, ist offen.