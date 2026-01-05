Bayern Münchens Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen hat im Vertragspoker mit Dayot Upamecano den Druck auf den Innenverteidiger erhöht.
"Darf sich nicht mehr so lange ziehen": Jan-Christian Dreesen erhöht im Vertragspoker Druck auf Star des FC Bayern München
Verlängerung von Dayot Upamecano? "Sollte er unterschreiben"
"Upa hat ein Angebot von uns vorliegen, das wir auch noch mal verbessert haben. Das wurde auch schon mehrfach mit seinen Beratern diskutiert und jetzt auch noch mal mit ihm selber", sagte Dreesen laut t-online beim Besuch des Fanclubs "De roud-weissen Neifinger" am Sonntag in Neufahrn nahe München. "Ich glaube, das, was er jetzt da liegen hat, das sollte er unterschreiben", betonte Dreesen und erklärte, dass Bayern sein Angebot nun nicht mehr nachbessern werde.
Die Upamecano vorliegende Offerte sei bereits "außerordentlich gut", weil der Franzose "seit anderthalb Jahren jetzt auch sehr gut gespielt hat", so Dreesen weiter. Der deutsche Meister will Upamecano unbedingt halten, der Abwehrmann stellte in den Verhandlungen zuletzt angeblich enorm hohe Gehaltsforderungen. Ob der FCB diese mit seinem aktuellen Angebot erfüllt oder man sich auf einen Kompromiss einigen würde, ist offen.
Dreesen vermeidet Ultimatum: "Will kein genaues Datum sagen"
Der Poker um Upamecanos Zukunft zieht sich indes seit Monaten hin. Mit Paris Saint-Germain und Real Madrid sollen zwei europäische Giganten den 27-Jährigen nach dessen hervorragender Entwicklung in den vergangenen eineinhalb Jahren umgarnen. Zuletzt ging die Tendenz aber immer mehr zu einem Upamecano-Verbleib bei Bayern, auch dessen kürzlicher Umzug in den Münchener Nobel-Vorort Grünwald sprach dafür. Zumal Reals Interesse an Upamecano laut eines jüngsten Berichtes mittlerweile erkaltet ist.
"Das Ganze darf sich jetzt auch nicht mehr so lange ziehen", unterstrich Dreesen seine Forderung nach einem zeitnahen Festlegen Upamecanos. "Ich will jetzt nur kein genaues Datum sagen, weil das steht dann morgen irgendwo", wollte er sich dabei allerdings nicht zu einem Ultimatum hinreißen lassen.
Dayot Upamecano beim FC Bayern in der Innenverteidigung gesetzt
Upamecano, 2021 für 42,5 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zum FCB gewechselt, ist gemeinsam mit dem deutschen Nationalspieler Jonathan Tah absolut gesetzt in Bayerns Abwehrzentrum. Upamecano sei "sicherlich einer der besten Innenverteidiger", lobte Dreesen, machte aber bezüglich dessen Zögern noch einmal klar: "Wenn man ein Kaugummi zu lange kaut, ist der Geschmack irgendwann raus. Deshalb sollte sich das nicht wie Kaugummi ziehen."
Zudem wolle Bayern in Vertragsverhandlungen mit seinen Stars ganz grundsätzlich "nicht jeden Blödsinn" mitmachen, so Dreesen. Ob er damit auch Upamecanos angebliche Forderungen, die ein Jahresgehalt in Höhe von 20 statt bisher 16 Millionen Euro und zusätzlich ein Handgeld in Höhe von 20 Millionen Euro beinhalten sollen, meint, blieb unklar.
Dayot Upamecano beim FC Bayern: Zahlen und Fakten
- Kam von: RB Leipzig (2021 für 42,5 Millionen Euro Ablöse)
- Vertrag bis: 30. Juni 2026
- Einsätze: 173
- Tore: 6
- Platzverweise: 3 (2x Rot, 1x Gelb-Rot)
- Titel: Deutscher Meister (3x), Deutscher Supercup-Sieger (3x)
