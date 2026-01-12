Der 18-Jährige streamte nach dem gewonnenen Clasico mit seinem Handy live aus den Katakomben, um den Fans der Katalanen einen tieferen Einblick in die Feierlichkeiten der Barca-Stars in der Kabine zu gewähren.
"Darf nicht gefilmt werden": Barca-Star Lamine Yamal erwischt einen Mitspieler nach dem Sieg gegen Real Madrid beim Rauchen
Dabei war Yamal einen Moment lang unachtsam, da er mit seiner Kamera nach einem Schwenk versehentlich Teamkollege Wojciech Szczesny einfing, welcher genüsslich an einer Zigarre zog. Sofort riss der spanischen Nationalspieler das Handy wieder in die andere Richtung und stellte klar: "Das darf nicht gefilmt werden."
Der polnische Torhüter, der in der vergangenen Saison noch als Barcelonas Nummer eins zwischen den Pfosten stand, hatte in vergangenen Interviews mehrmals öffentlich erklärt, aktiver Raucher zu sein. "Es sind Dinge, die ich in meinem Privatleben nicht ändere. Es geht niemanden etwas an, ob ich rauche. Es hat auch keinen Effekt, auf dem Platz arbeite ich doppelt so hart", erklärte er im Herbst 2024 gegenüber der Mundo Deportivo.
Im Jahr 2015 wurde Szczesny in der Premier League sogar mit einer Strafe von 20.000 Pfund (rund 23.700 Euro) belegt, weil er nach einem Spiel seines FC Arsenal beim Rauchen in der Kabine erwischt worden war. Er wolle sich jedoch nicht ändern und betonte: "Ich bin, wie ich bin."
Völlig irre Nachspielzeit bei Barca vs. Real Madrid
Barca hatte am Sonntagabend das Finale des spanischen Superpokals gegen Real Madrid knapp mit 3:2 für sich entschieden und damit den ersten Titel der laufenden Saison eingefahren. In einer wilden Partie hatte Raphinha die Blaugrana in der 36. Spielminute in Führung geschossen, ehe es wenig später in der Nachspielzeit dann so richtig zur Sache ging.
Vinicius Junior schnappte sich den Ball bei einem Konter der Madrilenen, lief auf der linken Seite im vollen Tempo und kämpfte sich mit einem Tunnel an Jules Kounde vorbei nach innen. Mit einem präzisen Schuss ins lange Eck vollendete er sein Traumsolo. Es war sein erster Treffer seit drei Monaten.
Barcas Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später verwandelte Robert Lewandowski nach einem Traumpass von Pedri technisch anspruchsvoll einen Außenrist-Lupfer, der vom Innenpfosten ins Tor prallte. Doch es ging weiter: Nach einem Real-Eckball klärte Raphinha zunächst einen Kopfball von Dean Huijsen auf der Linie spektakulär an die Latte. Der Abpraller landete bei Gonzalo Garcia, der im Fallen die Kugel an die Latte, den Innenpfosten und ins Tor drosch. Mit der Szene endete zugleich die "Nachspielzeit von einem anderen Stern", wie es der Sportdigital-Kommentator treffend formulierte.
Rief Kylian Mbappe zum Boykott gegen den FC Barcelona auf?
Nach der Pause wurde es zunehmend ruppiger und am Ende dramatisch. Raphinha brachte die Katalanen knapp 20 Minuten vor dem Ende auf die Siegerstraße, doch in der Nachspielzeit - und in Überzahl - vergaben die Königlichen noch einmal zwei Riesenchancen auf den Ausgleich. Frenkie de Jong hatte wegen eines Tacklings mit offener Sohle gegen den eingewechselten Mbappe die Rote Karte gesehen (90.+1).
Nach Spielende sorgte Kylian Mbappe mit seiner vermeintlichen Aufforderung, das Ehrenspalier für die Spieler des FC Barcelona zu boykottieren, für Aufsehen.
Barcelona vs. Real Madrid: Die letzten Spiele
- FC Barcelona vs. Real Madrid 3:2 (Supercopa)
- Real Madrid vs. FC Barcelona 2:1 (LaLiga)
- FC Barcelona vs. Real Madrid 4:3 (laLiga)
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.