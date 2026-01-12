"Darf nicht gefilmt werden": Barca-Star Lamine Yamal erwischt einen Mitspieler nach dem Sieg gegen Real Madrid beim Rauchen

Dabei war Yamal einen Moment lang unachtsam, da er mit seiner Kamera nach einem Schwenk versehentlich Teamkollege Wojciech Szczesny einfing, welcher genüsslich an einer Zigarre zog. Sofort riss der spanischen Nationalspieler das Handy wieder in die andere Richtung und stellte klar: "Das darf nicht gefilmt werden."

Der polnische Torhüter, der in der vergangenen Saison noch als Barcelonas Nummer eins zwischen den Pfosten stand, hatte in vergangenen Interviews mehrmals öffentlich erklärt, aktiver Raucher zu sein. "Es sind Dinge, die ich in meinem Privatleben nicht ändere. Es geht niemanden etwas an, ob ich rauche. Es hat auch keinen Effekt, auf dem Platz arbeite ich doppelt so hart", erklärte er im Herbst 2024 gegenüber der Mundo Deportivo.

Im Jahr 2015 wurde Szczesny in der Premier League sogar mit einer Strafe von 20.000 Pfund (rund 23.700 Euro) belegt, weil er nach einem Spiel seines FC Arsenal beim Rauchen in der Kabine erwischt worden war. Er wolle sich jedoch nicht ändern und betonte: "Ich bin, wie ich bin."