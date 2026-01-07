Julian NagelsmannGetty Images
Christian Guinin

"Darf nicht den Fehler machen": Nationalspieler warnt Julian Nagelsmann vor WM-Nominierungen von Youngstern um Lennart Karl

Sollten Lennart Karl und Said El Mala im kommenden Jahr mit zur WM fahren? Ein aktueller Nationalspieler ist skeptisch.

Bayer Leverkusens Mittelfeldspieler Robert Andrich hat Bundestrainer Julian Nagelsmann davor gewarnt, zu viele junge Spieler bei der WM im kommenden Jahr zu berücksichtigen.

"Im Grunde muss man sagen, dass man jetzt nicht - sagen wir mal so - darauf reinfallen darf, nur auf die extrem vielen jungen, talentierten Spieler zu schauen, die gerade nachkommen", meinte Andrich im Interview mit Sky.

  • Andrich: "Am Ende macht es die Mischung"

    Nach Meinung des 31-Jährigen würde man derzeit zu viel "über diese vier, fünf Jungs" sprechen - selbst wenn man mit Florian Wirtz (FC Liverpool) und Jamal Musiala (FC Bayern München) auch vergleichsweise junge Spieler habe, "die schon etwas erfahrener sind."

    Weiter erklärte Andrich: "Man darf nicht den Fehler machen, sich nur darauf zu fokussieren. Es ist zwar sehr gut, dass wir diese ganzen Jungs haben, das war in den letzten Jahren in dieser Fülle vielleicht nicht so, aber darüber hinaus haben wir eben auch Spieler dabei, die bereits gewisse Erfahrungen gesammelt haben und wissen, wie es bei so einem Turnier zugeht. Ich glaube, am Ende macht es die Mischung, und da werden wir eine gute Balance haben."

    Er selbst rechnet sich dabei gute Chancen aus, an der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada teilzunehmen. "Ja, die Sachen klingen nicht verkehrt. Das Grundprinzip muss natürlich sein, dass du spielst - und zwar gut spielst. Alles Weitere liegt dann nicht mehr in deiner Hand."

    • Werbung

  • Völler über WM-Nominierungen von Karl und Co.: "Es geht nur über Leistung"

    In den vergangenen Wochen waren mehrere öffentliche Stimmen lautgeworden, die eine WM-Nominierung der drei Bundesliga-Shootingstars Said El Mala (1. FC Köln), Assan Ouedraogo (RB Leipzig) und Lennart Karl (FC Bayern München) forderten.

    DFB-Sportdirektor Rudi Völler erklärte daraufhin, dass das Alter nur eine untergeordnete Rolle spiele. Stattdessen müsse man sich eine Teilnahme am Turnier über gute Auftritte bei seinem Verein verdienen. "Es geht nur über Leistung. Die haben sie bis jetzt gezeigt und sind in einem Hoch. Es wird auch Phasen geben, wo es nicht so läuft. Aber klar, alle drei haben etwas Besonderes in ihrem Spiel."

    Die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr findet zwischen dem 11. Juni und 19. Juli statt. Spätestens am 4. Juni muss der endgültige Kader bekanntgegeben werden. Das Datum für die vorläufige DFB-Kader Nominierung wird im Mai 2026 liegen.

  • WM 2026: Die deutsche Gruppe E

    TeamVerband
    DeutschlandEuropa
    CuracaoNord- und Mittelamerika
    ElfenbeinküsteAfrika
    EcuadorSüdamerika

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

0