"Darf nicht den Fehler machen": Nationalspieler warnt Julian Nagelsmann vor WM-Nominierungen von Youngstern um Lennart Karl

Nach Meinung des 31-Jährigen würde man derzeit zu viel "über diese vier, fünf Jungs" sprechen - selbst wenn man mit Florian Wirtz (FC Liverpool) und Jamal Musiala (FC Bayern München) auch vergleichsweise junge Spieler habe, "die schon etwas erfahrener sind."

Weiter erklärte Andrich: "Man darf nicht den Fehler machen, sich nur darauf zu fokussieren. Es ist zwar sehr gut, dass wir diese ganzen Jungs haben, das war in den letzten Jahren in dieser Fülle vielleicht nicht so, aber darüber hinaus haben wir eben auch Spieler dabei, die bereits gewisse Erfahrungen gesammelt haben und wissen, wie es bei so einem Turnier zugeht. Ich glaube, am Ende macht es die Mischung, und da werden wir eine gute Balance haben."

Er selbst rechnet sich dabei gute Chancen aus, an der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada teilzunehmen. "Ja, die Sachen klingen nicht verkehrt. Das Grundprinzip muss natürlich sein, dass du spielst - und zwar gut spielst. Alles Weitere liegt dann nicht mehr in deiner Hand."