"Dann wird es kritisch": Deutliche Warnung an den FC Bayern München wegen Luis Diaz

"Hat man den Pass zum vierten Tor gesehen, zu Olise? Direkt ein Kontakt genau in den Lauf – Diaz hätte auch abschließen können. Aber er sieht seine Mitspieler", sagte der Weltmeister von 1990 der Bild: "Ich glaube, das ist die Szene, die mir noch mehr hängen geblieben ist als die Chance, die er vergeben hat."

Ganz ausblenden kann er diese aber nicht: "Die hat er kläglich vergeben – und er hat auch letzte Woche schon eine Riesenchance vergeben." Seine grundsätzliche Ausbeute an Scorerpunkten stimme zwar, aber die vergebenen Torchancen könnten noch gefährlich werden: "Jetzt kann man sich das noch verzeihen, aber wenn er gegen Real Madrid in der 90. Minute so einen Ball liegen lässt, dann wird es kritisch."