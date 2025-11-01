"Dann wird es kritisch": Deutliche Warnung an den FC Bayern München wegen Luis Diaz
WAS WURDE GESAGT?
"Hat man den Pass zum vierten Tor gesehen, zu Olise? Direkt ein Kontakt genau in den Lauf – Diaz hätte auch abschließen können. Aber er sieht seine Mitspieler", sagte der Weltmeister von 1990 der Bild: "Ich glaube, das ist die Szene, die mir noch mehr hängen geblieben ist als die Chance, die er vergeben hat."
Ganz ausblenden kann er diese aber nicht: "Die hat er kläglich vergeben – und er hat auch letzte Woche schon eine Riesenchance vergeben." Seine grundsätzliche Ausbeute an Scorerpunkten stimme zwar, aber die vergebenen Torchancen könnten noch gefährlich werden: "Jetzt kann man sich das noch verzeihen, aber wenn er gegen Real Madrid in der 90. Minute so einen Ball liegen lässt, dann wird es kritisch."
WAS IST DER HINTERGRUND?
Diaz stand zuletzt häufiger wegen vergebener Großchancen in der Kritik. Max Eberl erklärte nach dem Köln-Spiel, dass man dennoch "extrem happy" mit dem Kolumbianer sei: "Jetzt kannst du sagen: Er hat in Gladbach eine Großchance gehabt, er hat heute eine Großchance gehabt. Aber er kommt immer wieder dahin! Er macht diese Sprints über 60, 70 Meter. Nach vorne, aber eben auch nach hinten. Und deswegen ist er eine absolute Bereicherung für uns."
WIE GEHT ES WEITER?
Bisher findet die Kritik noch auf hohem Niveau statt. Geht es nach Matthäus, muss sich Diaz jedoch bald strecken.