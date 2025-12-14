"Dann werden wir darüber nachdenken!" Bekommt der FC Bayern sein angeblich oberstes Transfer-Ziel im Sommer?

Für Kessler ist es keine Überraschung, dass ein Spieler wie El Mala auch im Fokus "zahlungskräftiger Klubs" steht. "Wenn doch ein Klub vorbeikommt und wir uns als 1. FC Köln die Gedanken machen müssen, ob es sich lohnt, dieses Geld zu nehmen und zu reinvestieren, um den Kader insgesamt in der Spitze besser zu machen, dann werden wir darüber nachdenken", sagte der 39-Jährige dennoch und ergänzte: "Aber Stand heute gibt es dafür keinen Grund."

Zuletzt hatte die Bild berichtet, dass ein Transfer von El Mala im Sommer beim FC Bayern "absolute Priorität" genieße. Auch Manchester City, Paris Saint-Germain und der FC Barcelona sollen hinter dem Köln-Juwel her sein.