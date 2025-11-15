"Dann sollte das Transferfenster wieder öffnen": Klubboss aus der Serie A stellt revolutionäre Forderung an FIFA und UEFA

"Wenn sich ein Spieler bei der Nationalmannschaft verletzt, müssen wir entschädigt werden. Aber es scheint, dass FIFA und UEFA an den nationalen Meisterschaften überhaupt kein Interesse haben", kritisierte der Neapel-Chef in einer Videoschalte bei der Wirtschaftsveranstaltung Motore Italia.

Den von Verletzungen geplagten italienischen Meister hat es in der aktuellen Länderspielpause hart erwischt: André Zambo Anguissa und Amir Rrahmani kehrten lädiert von ihren Nationalteams zurück. Die Topstars Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku fehlen bereits länger.