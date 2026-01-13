Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des deutschen Rekordmeisters gegen den 1. FC Köln erklärte Kompany, darauf angesprochen, inwiefern man Olise und Diaz in ihrer aktuellen Form schon mit Robben und Ribery vergleichen könne: "So etwas ist immer ganz schwierig. Ich habe gegen beide (Robben und Ribery; Anm.d.Red.) noch gespielt und gesehen, wie stark sie waren. Ich hatte von mir selber immer das Gefühl, dass ich ein sehr guter Verteidiger war, aber gegen diese Jungs war es etwas anderes."
"Dann sollen die sich zu viert zusammensetzen": Vincent Kompany begegnet imposantem Vergleich von Michael Olise und Luis Diaz mit zwei Legenden des FC Bayern München
Olise und Diaz schon so gut wie Robben und Ribery?
Er könne den von der Öffentlichkeit thematisierten Vergleich grundsätzlich nachvollziehen, "aber Ribery und Robben haben das für diesen Klub über viele Jahre geleistet. Lass unsere Jungs das erst einmal über viele Jahre genauso machen", so der Belgier.
Und weiter: "Dann sollen die sich zu viert an einem Tisch zusammensetzen und besprechen, wer besser war. Im Moment müssen unsere Jungs einfach nur so weiter machen. Und dann schauen wir in ein paar Jahren, wie das bewertet wird."
Vor allem beim jüngsten 8:1-Erfolg über den VfL Wolfsburg hatten Olise und Diaz mit zwei beziehungsweise drei Torbeteiligungen geglänzt. Jeweils einen Treffer bereiteten sich die beiden Flügelflitzer gegenseitig vor, darüber hinaus war Diaz für die Vorlage vor Harry Kanes Tor zum 6:1 verantwortlich.
Olise und Diaz mit beeindruckender Saison beim FC Bayern
"Wir haben gerade in der Kabine darüber gesprochen. Olise ist ein Stück weit der neue Robben, den wir haben. Und mit Lucho auf der anderen Seite den Typ Ribery", kam Sportvorstand Max Eberl nach der Begegnung ins Schwärmen. "Also wir haben den filigranen, den eleganten, kreativen mit Michael – und wir haben ein bisschen den kreativen Chaos-Maker mit Lucho."
Was diese Fähigkeiten für das Spiel der Bayern bedeuten, lässt sich auch an den Zahlen ablesen. Diaz steht nach wettbewerbsübergreifend 23 Einsätzen bei 14 Toren und zehn Assists, Olise legt mit insgesamt 28 Torbeteiligungen (zwölf Tore, 16 Assists) in 26 Spielen sogar noch einmal eine Schippe drauf.
Gegen den 1. FC Köln stehen am Mittwochabend (20.30 Uhr) stehen beide aller Voraussicht nach wieder in der Startelf.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Mittwoch, 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
- Mittwoch, 21. Januar: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname