"Dann sollen die sich zu viert zusammensetzen": Vincent Kompany begegnet imposantem Vergleich von Michael Olise und Luis Diaz mit zwei Legenden des FC Bayern München

Er könne den von der Öffentlichkeit thematisierten Vergleich grundsätzlich nachvollziehen, "aber Ribery und Robben haben das für diesen Klub über viele Jahre geleistet. Lass unsere Jungs das erst einmal über viele Jahre genauso machen", so der Belgier.

Und weiter: "Dann sollen die sich zu viert an einem Tisch zusammensetzen und besprechen, wer besser war. Im Moment müssen unsere Jungs einfach nur so weiter machen. Und dann schauen wir in ein paar Jahren, wie das bewertet wird."

Vor allem beim jüngsten 8:1-Erfolg über den VfL Wolfsburg hatten Olise und Diaz mit zwei beziehungsweise drei Torbeteiligungen geglänzt. Jeweils einen Treffer bereiteten sich die beiden Flügelflitzer gegenseitig vor, darüber hinaus war Diaz für die Vorlage vor Harry Kanes Tor zum 6:1 verantwortlich.